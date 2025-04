María Abradelo clama por la encerrona que pretende 'Tardear' y se enfrenta a su equipo: "No he venido a esto"

Este viernes, 'Tardear' recibía en el plató a María Abradelo, quien fuera azafata del 'Un, dos, tres' y nada más sentarse, la presentadora y cantante se plantaba y denunciaba la encerrona en la que se había visto envuelta por lo que había pretendido hacer el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Y es que a María Abradelo no le había gustado nada cómo habían cebado su participación en 'Tardear' pues no se correspondía con lo que ella había firmado. Todo se debía a que al principio del programa Verónica Dulanto anunció que "hoy vamos a vivir un momento único, dos azafatas del mítico 'Un, dos, tres' se van a ver cara a cara con una versión muy diferente sobre Chicho Ibáñez Serrador".

Así, 'Tardear' cebaba que María Abradelo y Marta de Pablo se iban a enfrentar después de que la segunda denunciara el infierno que fue trabajar con el creador y director del 'Un, dos, tres'. Algo a lo que Abradelo se negaba. "No puedo mentir porque no soy una persona cínica y los espectadores que me conocen me van a ver revenida y quemada porque habéis puesto un titular. A mí ayer me hicisteis una entrevista y yo he venido a hablar de Chicho. Yo no he venido ni a una guerra ni a enfrentarme a nadie porque no es mi estilo, nunca lo he hecho y no tengo necesidad de hacerlo", soltaba de primeras.

"Yo no he venido a ninguna guerra"

Tras ello, Verónica Dulanto tomaba la palabra para aclarar lo sucedido. "Me gustaría aclarar que nosotros en ningún momento jamás de los jamases nuestra intención ha sido hacer una encerrona a nadie y menos a ti", le decía la presentadora. "Pues lo siento Verónica pero el titular ni al representante ni a mí nos habéis avisado, así que vamos a tener buen rollo y corramos un tupido velo", le replicaba María Abradelo.

"Pero vamos a dejarlo claro", remarcaba Dulanto. "Verónica lo claro está que me habéis llamado para hablar del Un, dos, tres", incidía Abradelo mientras Frank Blanco le cortaba y la invitada se rebotaba pidiéndole que la dejara acabar. "No, es que hay que explicar una cosa que ahora mismo el espectador no está entendiendo", aseveraba el presentador. "Por eso lo estoy explicando yo", defendía ella. "No, lo estás explicando a medias", le espetaba Blanco.

"El titular que habéis puesto es guerra de azafatas y yo no he venido a ninguna guerra. El título no es correcto", proseguía diciendo María Abradelo. "El programa efectivamente en un avance esta tarde ha dicho que María Abradelo y Marta de Pablo, ambas ex azafatas iban a encontrarse y a enfrentarse por sus posturas sobre Chicho", reconocía Frank Blanco. "Algo que desconocía yo y mi representante", soltaba entonces la invitada. "Y lo que yo quiero aclarar es que esto ha sido un malentendido y tan malentendido es que Marta no está aquí ahora mismo", respondía Frank.

María Abradelo y Frank Blanco se enzarzan en 'Tardear'

Pero María Abradelo seguía indignada por lo que había tratado de hacer 'Tardear'. "No, malentendido no, malentendido es cuando hay una de las partes que no entiende algo, pero es que a nosotros no nos lo han dicho. Pero nosotros nos hemos enterado por vuestro avance. Y si necesitamos para audiencia o lo que sea una guerra de azafatas me parece fenomenal, yo lo respeto pero yo no soy así ni me he dedicado a airear mi vida y la de los demás", sentenciaba ella.

Tras ello, Verónica Dulanto exponía que ella tenía entendido que en la entrevista previa que le habían hecho le habían preguntado si tenía algún problema en coincidir con Marta de Pablo pero María Abradelo lo negaba. "No, no es verdad, que me lo pongan ahora mismo. En ningún momento. Me preguntaron si tenía algún problema en encontrármela pero no me preguntaron si quería hacer un careo con ella. No es cierto Verónica", refrendaba la ex azafata.

Lejos de quedarse ahí, la tensión seguía aumentando. "Lo de guerra de azafatas es una licencia y una manera de hablar", trataba de decir Frank. "Dos azafatas se enfrentarán...", le replicaba la invitada. "¿Me dejas hablar María? Si no me dejas hablar, estoy explicando un vídeo que ha pensado el equipo del programa. A ti te puede gustar o no el vídeo pero...", defendía Frank. "No, no es que no me guste, es que yo no he venido a ninguna guerra", le cortaba ella.

"Cuando hablamos de guerra de azafatas es que Marta de Pablo lleva contando dos días una historia completamente distinta a la tuya y hemos dicho qué es esto pues una guerra de argumentos y de azafatas porque una dice una cosa y la otra lo contrario. El careo no se va a dar y dejemos de polemizar", le pedía Frank Blanco antes de que Paloma Barrientos también tratara de defender a 'Tardear'.