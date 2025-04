Frank Blanco tiene que censurar al sobrino de Ana Rosa en 'Tardear': "¡Que te calles!"

Frank Blanco ha tenido que sacar su carácter y ponerse serio este viernes en 'Tardear' en pleno debate sobre 'Supervivientes' al ver que todos hablaban a la vez. Incluso el presentador no dudaba en mandar callar a Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa.

Todo sucedía cuando 'Tardear' abordaba la última hora en torno a los problemas de Laura Cuevas con su marido. Y es que cabe recordar que la concursante de 'Supervivientes' le fue infiel a su marido y aunque este le había perdonado parece que todo puede cambiar cuando ella vuelva de Honduras.

Este viernes, Carlos, el marido de Laura Cuevas visitará 'De Viernes' para contar cómo pilló a su mujer siéndole infiel y asegura que es muy mala y retorcida. Unos ataques y unas palabras que revolucionaban a los colaboradores de 'Tardear' haciendo que Frank Blanco tuviera que mandar callar a todos.

La primera en hablar y dejar caer que todo esto era un montaje era Leticia Requejo mientras que Elena, la madre de Pelayo, que ha entablado una buena amistad con el marido de Laura Cuevas trataba de dar la cara por él asegurando que no estaba haciendo ningún montaje.

Al ver que todos querían hablar a la vez y que no se podía escuchar nada, Frank Blanco levantaba la voz pidiendo "¡silencio!". "Silencio, ¿queréis hacer el favor?", gritaba el presentador al ver que no se callaban. "No te enfades, no te enfades", le pedía entonces Verónica Dulanto mientras se veía a Leticia Requejo resguardarse tras Kike Quintana ante el miedo que le había dado la actitud del presentador.

"No te enfades Frank o te vas a De Viernes a contarlo", le soltaba el sobrino de Ana Rosa Quintana. "¡Qué te calles un momento! Por favor que si habláis todos a la vez no se entiende nada", sentenciaba el presentador silenciando a Kike Quintana para dar él los turnos de palabra.