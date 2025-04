Verónica Dulanto clama contra la dirección de 'Tardear' y Frank Blanco le da un golpe bajo

Este martes, nada más arrancar 'Tardear', Frank Blanco paralizaba el programa para dar una noticia de última hora relacionada con 'Supervivientes 2025' que dejaba descolocados a todos. Sin embargo, este asunto provocaba el cabreo de Verónica Dulanto.

Hay que recordar que desde hace dos meses, Verónica Dulanto y Frank Blanco han tomado los mandos de 'Tardear' tras el salto de Ana Rosa Quintana a las mañanas. De ese modo, el formato cuenta ahora con dos presentadores que se van turnando las presentaciones de los temas.

Pero tener dos presentadores a veces puede generar algún tipo de conflicto como ha sucedido este martes con la queja de Verónica Dulanto a la dirección por no contarle a ella la noticia de última hora de 'Supervivientes' y si a Frank Blanco.

"Ojo, última hora de 'Supervivientes'. Me están diciendo, ¿tú lo estás oyendo también?", comentaba Frank Blanco dirigiéndose a su compañera. "Yo no", aseveraba Verónica Dulanto. "Pues me lo están diciendo a mí, porque guardo los secretos mejor que tú, que nos acaban de llegar unas declaraciones de una de las protagonistas de 'Supervivientes'", proseguía diciendo el presentador.

"¿De quién?", preguntaba Carolina Ferre. "No, no puedo decir de quién se trata, pero esas declaraciones dejan entrever que su vida puede sufrir grandes cambios cuando vuelva", explicaba Frank dejando con la boca abierta a todos sus compañeros.

Tras ello, Frank Blanco avanzaba que "vamos a ir preparando esas imágenes". "Me siento poderoso, soy el único que tiene la información", destacaba el presentador. "Pero me siento discriminada, ¿por qué yo no lo oigo?", soltaba entonces Verónica Dulanto molesta por no poder escuchar a la directora. "Porque tú eres muy bocas y hasta que no lleguen las imágenes no se puede decir nada", terminaba soltando Frank a modo de golpe bajo a su compañera.