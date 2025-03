Verónica Dulanto tiene que frenar a José Saborido en 'Tardear' y le saca del plató: "Me va a dar un infarto"

Tras dejar impactados a todos este martes en 'Código 10' al quitarse las prótesis de los ojos para dejar claro que es ciego, José Manuel Saborido, el cuñado de Joaquín Sánchez, provocaba este miércoles un momento de gran tensión en 'Tardear' que ha llevado a que Verónica Dulanto le parara los pies y llegara a pedirle que abandonara el plató si no se tranquilizaba.

Todo se producía cuando en plató, Verónica Dulanto y Frank Blanco se encontraban entrevistando a Nadine, la mujer de José Manuel Saborido, que acudía al programa para defenderle y contestar a las graves acusaciones de Ana Belén, la que fuera pareja del hermano de Susana Saborido.

Durante la entrevista a Nadine, 'Tardear' recordaba todo lo que había dicho Ana Belén el día anterior sobre el supuesto robo en casa de José Manuel Saborido y la posterior denuncia por maltrato. "Es una sin vergüenza", reaccionaba Nadine tras escuchar unos audios de Ana Belén insultándola. "Aquí faltan piezas en el puzzle y creo que cada uno tiráis para lo que os beneficia a cada uno", aseveraba Leticia Requejo.

Tras ello, 'Tardear' recuperaba el momento en el que José Manuel Saborido demostraba en 'Código 10' que está ciego. "Si quieres lo repito porque se está poniendo en duda un vídeo de prosegur", gritaba desde el otro lado del plató el cuñado de Joaquín Sánchez. "Más vale un vídeo que mil palabras Leticia, que te ha engañado", espetaba el invitado. "Conmigo no ehhh", reaccionaba Leticia Requejo. "¡Indignante que se le de voz a semejante personaje!", no paraba de repetir José Manuel.

Al ver que José Manuel Saborido no paraba de gritar, Verónica Dulanto se dirigía a su zona para tratar de tranquilizarle. "Se aprovecha de que estoy ciego", incidía él. "José Manuel por favor, soy Verónica", le paraba la presentadora. "No, por favor, que estamos en un plató de televisión, no estoy sorda y usted pega unas voces, por favor baje el tono", le pedía la presentadora. "Es que es indignante, se aprovechó de que no la veía y de la violencia de género, por cosas así muchas mujeres pagan justos por pecadores y hay muchas mujeres que de verdad están maltratadas", volvía a decir el invitado.

Verónica Dulanto frena a José Manuel Saborido: "Ni una voz más"

"José Manuel por favor, que estamos en un plató de televisión, no se puede pegar estas voces con todo el cariño hacia usted", le pedía Verónica Dulanto. Mientras su mujer le pedía también que se tranquilizara al ver como reaccionaba a gritos al sentirse cuestionado. "Me va a dar otro infarto y me van a tener que llevar a otro hospital", aseveraba José Manuel. "Pues no grites y relájate", le pedía su mujer. "Y Leticia...", trataba de decir. "O sea conmigo no", le contestaba la colaboradora.

"José Manuel o nos relajamos o le saco del plató, está usted aquí acompañando a su mujer y puede comentar lo que quiera, pero por favor ni una voz más porque además con esas voces pierde toda la razón, si es que la tiene", sentenciaba Verónica Dulanto. "La razón la tengo desde el minuto 1, que me habéis criticado, ofendido, maltratado y machacado", se quejaba José Manuel a lo que Verónica Dulanto reaccionaba diciendo que se iba a enfadar.

Y tras ello, era José Manuel Saborido el que se marchaba del plató completamente indignado. "Vamos a dejar que se relaje porque Nadine así no se puede", le pedía Dulanto a su invitada. "Y además hoy queremos escuchar a Nadine y Leticia comparte su información y eso lleva a hacer preguntas", trataba de defender Frank Blanco al ver que José Manuel cuestionaba a su compañera.

"Aquí no se está juzgando a nadie. Nadie ha dicho que tu marido sea un maltratador ni nadie ha acusado a nadie de nada", sentenciaba Verónica Dulanto. Minutos después, José Manuel Saborido entraba otra vez en plató para disculparse con la presentadora y el programa. "Quiero pedirte disculpas, he perdido los estribos porque veo muchas injusticias que se han cometido basadas en mentiras y estoy muy dolido, espero que no me pase nada porque he estado a punto de otro infarto, pido disculpas, pero quiero que me comprendáis y no deis credibilidad a semejante personaje", añadía el cuñado de Joaquín Sánchez.