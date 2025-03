El recado de Verónica Dulanto a Joaquín Prat tras lo que llega a ver en pleno 'Tardear'

Este martes, Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, volvía a ponerse al frente de 'Fila Zero' su sección de 'Tardear' y no dudaba en dedicarle una pieza a las conexiones de Verónica Dulanto con Joaquín Prat en 'Vamos a ver' para cebar los contenidos del magacín de tarde.

Un momento que incluso la semana pasada provocó que Telecinco dejara fuera de antena a ambos presentadores al irse de tiempo y tener que conectar con 'Informativos Telecinco'. Algo a lo que la propia Verónica Dulanto ha hecho incluso referencia este martes.

"El amor entre compañeros de Unicorn está siempre ahí, pero en ocasiones cebamos el contenido de nuestro programa pero hay interferencias y por lo que sea no nos entendemos con nuestros compañeros de Vamos a ver", empezaba explicando Kike Quintana. "Puede ser", apostillaba Frank Blanco. "Y ocurren ciertas cosas que hoy vamos a repasar. Esta va para Verónica Dulanto", añadía el sobrino de Ana Rosa.

Tras ello, 'Tardear' ofrecía un recopilatorio de momentos en los que Verónica Dulanto conectaba con Joaquín Prat desde 'Vamos a ver' para anunciar los contenidos que se iban a abordar por la tarde en 'Tardear'. Y lo hacía con un montaje divertido destacando algunas caras del presentador del programa de la mañana mientras sonaba la canción "no me importa nada" de Luz Casal.

"Alguien podría cortar a Dulanto y fingir que nos hemos quedado sin tiempo", se podía leer también en un bocadillo a lo comic como si Joaquín Prat hubiera empleado esa frase por las caras que estaba poniendo en ese momento de la conexión con su compañera.

El mensaje de Verónica Dulanto a Joaquín Prat por lo visto en 'Tardear'

"Me llevaron a negro ehhh. Llegó informativos y ale y yo seguía hablando sola", reaccionaba Verónica Dulanto recordando lo que les pasó la semana pasada. "Pobre Joaquín", soltaba por su parte Frank Blanco. Pero su compañera no dudaba en lanzarle un recado al presentador de 'Vamos a ver'. "Oye, Prat, ¿pero por qué me pones esas caras no me quieres o qué?", cuestionaba Dulanto. "No hombre es que Joaquín que es un tipo maravilloso es muy expresivo y él te está escuchando y a la vez está pensando en sus cosas", contestaba Kike Quintana.

Finalmente, Frank Blanco trataba de echar un cable a Joaquín Prat recordando que "Verónica presentaba parte de 'Vamos a ver' hasta hace un mes y medio y yo creo que Joaquín en ese momento está teniendo nostalgia". "Seguro", terminaba apostillando la presentadora de 'Tardear'.