Telecinco deja fuera de antena a Joaquín Prat y Verónica Dulanto por incumplir las normas

Final accidentado de 'Vamos a ver' este jueves. Joaquín Prat y Verónica Dulanto se han quedado fuera de antena, con la palabra en la boca y sin la posibilidad de poder despedir el programa como es debido por haber incumplido los tiempos establecidos en continuidad.

Como suele ser habitual, el presentador de las mañanas de Telecinco conecta con uno de los conductores de 'Tardear' para cebar los principales contenidos que se van a abordar a modo de promoción. El magacín, que ahora ocupa nuevo horario (de 15:50 a 18:30 horas), necesita despegar en audiencias.

Y, esta vez, ha sido Verónica Dulanto y no Frank Blanco la que ha entrado en directo con Joaquín Prat, que le ha pedido un breve avance de esos temas que iban a tratar. Sin embargo, el tiempo apremiaba y el copyright que indica que están fuera de tiempo ya aparecía en la pantalla.

"No tenemos tiempo, voy muy rápido", ha dicho inicialmente la periodista, consciente de que no podía enredarse. Sin embargo, ese dúplex entre Prat y Dulanto ha acabado extendiéndose más de lo debido y Telecinco no ha tenido más remedio que actuar y dejarles plantados, con la palabra en la boca, para dar paso a 'Informativos Telecinco' en la hora estipulada en escaleta.

"Mañana, Claudia Bavel va a 'De Viernes' y, hoy, Alejandro Albalá viene a' Tardear' para versión de lo ocurrido en toda esta trama con Claudia. Por otro lado, ¿te acuerdas, Joaquín, de que últimamente lo que se ha contado de Victoria Federica es que quería...?", prescribía Verónica Dulanto, quedándose a la mitad ante un Joaquín Prat que ponía caras de circunstancia al ver que se iba de las manos.

Finalmente, se han ido a negro, empezando la emisión de informativos con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco a continuación. Por tanto, Prat no ha tenido opción de despedir 'Vamos a ver' como siempre y Dulanto no ha podido cumplir su misión satisfactoriamente.