‘Fiesta’ descubre con quién habría sido infiel David Bisbal a Chenoa: «No es Elena Tablada»

Han pasado 19 años de una de las rupturas más sonadas del panorama nacional, la de David Bisbal y Chenoa. Pese al tiempo que ha trascurrido desde entonces, la separación entre los cantantes está de plena actualidad. Sobre todo a raíz de que Elena Tablada asegurara en ‘¡De Viernes!’ que ella no había sido la responsable de la ruptura de la pareja.

El pasado sábado, tras una ardua investigación, ‘Socialité’ descubrió que, aunque Tablada dijera que su relación con el almeriense comenzó tras la ruptura de este con Chenoa, en el año 2005, ambos se conocían de mucho antes. Para probar esta información, el programa presentado por María Verdoy mostró una foto de Elena y David en el 2004, cuando los cantantes aún estaban juntos.

Sin embargo, este domingo 21 de abril ‘Fiesta’ ha ido todavía más allá. El espacio vespertino de Telecinco ha descubierto que, en efecto, Elena Tablada no fue la ‘culpable’ de la ruptura entre Bisbal y Chenoa. Si no que existió otra mujer por la que el artista habría dejado a su por entonces pareja.

Desvelada la identidad de la mujer que provocó la ruptura entre Bisbal y Chenoa

Así lo explicó Aurelio Manzano: «Voy a contar quién fue la mujer que se barajó en ese momento como posible causa de la ruptura y no fue Elena Tablada». Según el colaborador, fue la misma Chenoa la que le contó de la existencia de esa misteriosa mujer. «Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada. Pero yo te puedo asegurar y lo sé porque la misma Laura me llamó en ese momento y me dijo ‘hay una mujer que está con David’ y ella misma me reveló quién era esa mujer», asegura.

El periodista reveló que «la mujer no es famosa». «La mujer que estaba en las quinielas en ese momento y para Chenoa, era una bailarina venezolana que estaba con David en ese momento en su gira. No era Elena Tablada. La preocupación de Chenoa era la bailarina», sentenció Aurelio Manzano.