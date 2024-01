Chenoa se dirige así a David Bisbal por sorpresa ante el último mensaje recibido de él

Chenoa, que está viviendo una etapa profesional muy boyante, ya que, además de estar inmersa en su música, es presentadora de ‘OT 2023’, el talent que le dio a conocer; ha concedido una entrevista a El País en la que ha hecho una confesión muy amarga. Sufre ansiedad y ha explicado la razón de peso que le ha llevado a ese estado.

La cantante ha desvelado que, actualmente, está viviendo tiempos de «ansiedad» cada vez que tiene que pasar por un photocall y enfrentarse a los medios de comunicación. No lo puede evitar y es algo que le provoca mucho malestar. Y todo, por un asunto de su pasado sentimental muy recurrente que sigue teniendo un gran interés mediático.

«Ahora, pasar por un photocall me supone ansiedad y me lleva a un estado que no me gusta, en el que no estoy contenta ni calmada», ha declarado al citado periódico. El motivo no es otro que David Bisbal, un nombre que siempre le va a perseguir pese a haber pasado más de dos décadas de su romance. Esta situación le causa mucho «hastío».

Es más, después de que se confirmara su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, muchos quisieron que Bisbal diera un paso al frente y se pronunciara al respecto. No obstante, a pesar de la insistencia de los periodistas, el almeriense no entró al trapo y se limitó a decir que no iba a opinar sobre ello por el respeto que le profesa a Chenoa: «El hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual, no significa que no nos respetemos».

Unas concisas palabras que para Chenoa han sido verdaderamente gratificantes como así ha reconocido en El País y que ha querido suscribir. «Le tengo mucho respeto profesionalmente», ha dicho. «Hace poco David contestó algo parecido y me pareció un punto de inflexión. Me sentí respaldada», ha sentenciado; siendo un mensaje de agradecimiento muy directo a David Bisbal.

Al hilo, en dicha entrevista ha hablado del precio de la fama. Asegura que detesta que «la prejuzguen» y señala que muchos quieren «verla caer».