Un micro abierto pilla a Chenoa hablando así tras la última polémica de Buika en ‘OT 2023’

Si hay alguien que genera controversia cada vez que habla en las galas de ‘OT 2023’ es Buika. La cantante y miembro del jurado suele dar que hablar todas las semanas con sus valoraciones a los concursantes tanto a los que nomina como a los que salva. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este lunes tal y como la propia Chenoa señalaba.

Esta semana era Buika la que abría fuego en las nominaciones al dirigirse a Juanjo Bona, el nómada favorito de esta semana que había cruzado la pasarela al estar inmune después de haber sido el más votado por la audiencia.

«Ay, Juanjo, cariño mío, que te como todas tus cosas negras», soltaba Buika de primeras provocando las risas de muchos de los presentes en plató. Un comentario que no pasaba desapercibido pues de hecho el micrófono abierto de Chenoa nos dejaba escuchar su reacción.

Así, la presentadora de ‘OT 2023’ no se podía contener al soltar un «ale, ya la ha liado» al escuchar las expresiones con las que Buika se dirigía a los concursantes. «Pero, te tengo que ser sincera: vas tan sobrado que no has transmitido nada», añadía Buika dejando al público asombrado.

«Creo que estarás de acuerdo conmigo en que este tema te ha costado muchísimo (…) Parecía que no estabas conectado con la canción», proseguía diciéndole la cantante a Juanjo al valorar su actuación tras cantar «La nave del olvido» de José José.

«Acomodarse es peligroso (…) Si te acomodas se te duerme el tigre. El tigre hay que tenerlo hambriento, que tú sabes que somos cantantes y, a los cantantes, como a casi todos los creativos, nos alimenta más el hambre que la comida», terminaba diciéndole Buika ante una Chenoa estupefacta por sus expresiones.