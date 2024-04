Elena Tablada retrata así a Chenoa en ‘De Viernes’ y dice si influyó en su ruptura con Bisbal

Este 12 de abril, Elena Tablada ha sido una de las invitadas en ‘¡De viernes!’. La exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ ha hablado largo y tendido de sus dos exparejas más mediáticas, David Bisbal y Javier Ungría, e incluso no ha dudado en dar su opinión sobre Chenoa, a la que, supuestamente, el almeriense dejó por ella.

Fue José Antonio León el que la lanzó la pregunta del millón, nada más empezar la entrevista: «Ya que vas a hablar un poquito de todo, a ver si podemos responder a la gran pregunta de España desde hace ya casi más de dos décadas. ¿Deja David Bisbal a Chenoa por ti?». Lejos de irse por la tangente, la invitada le explicó que «yo no era la presidenta de su club de fans. Lo conocí en el 2005 en unos premios de Estados Unidos».

«Él ya no estaba con ella (Chenoa). Estaban en un proceso de separación y él estaba de gira por Estados Unidos y yo le conocí ahí. Luego yo empecé con él más tarde», relató Elena Tablada antes de que el programa mostrase las primeras imágenes en las que se les vio juntos en un aeropuerto a raíz de lo cual comenzaron los rumores sobre su relación.

Las palabras de Elena Tablada sobre Chenoa

Tras hacer un repaso de su relación con el cantante, padre de su hija Ella, de cómo él rompió con Chenoa y del famoso vídeo de esta en chándal anunciando su ruptura a las puertas de su casa, Elena Tablada reconoció que ella siempre ha tenido muy buena relación con Chenoa, a la que no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras. «Es increíble y me cae súper bien», aseguró. Aunque también reconocía que no la conocía lo suficiente como para saber si tienen algo en común. Pero sí que ha explicado que su relación ha sido siempre «súper cariñosa, súper cordial». Hasta el punto de que incluso han tomado copas juntas.

En cuanto a Javier Ungría, el padre de su hija pequeña, el programa rescató su famosa frase de: «Si yo hubiese actuado como yo quería, no me hubiese casado». La invitada explicó que cuando comenzó a salir con el empresario, había vuelto a encontrarse a sí misma tras su dolorosa ruptura con David Bisbal y no quería embarcarse en una nueva relación de pareja. Pese a esto, cuando Javier le pidió matrimonio, valoró lo «buen chico» que era. Por eso decidió dar el paso de casarse.

Su sentenciadora frase sobre Javier Ungría

Elena Tablada se mostró demoledora con el actual concursante de ‘Supervivientes’, del que dijo que «la paternidad le quedó grande, y ser padrastro, más». «Durante todo el proceso de separación siempre ha dicho que no le gusta la fama, que no es famoso. Y de repente me entero por la prensa que va a ir a la isla», reconoció, indignada.

Pese a todo, espera y confía en poder tener una relación cordial con Javier Ungría, como la tiene con David Bisbal, sobre todo por el bien de la pequeña. «Yo con David he tenido muchos altibajos en mis relaciones e igual que tengo que tener un triángulo con David, lo tengo que tener con Javier», sentencia.