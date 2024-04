Elena Tablada rompe el silencio mantenido sobre David Bisbal: «Fue un cuento de demonios»

Tras años de silencio, Elena Tablada ha decidido por fin dar la cara y sentarse en un programa de televisión para hablar de su vida. Tras su paso por ‘Bailando con las estrellas’, la madre de la primera hija de David Bisbal volverá al plató de ‘¡De Viernes!’ para hablar de todo y de todos.

Elena Tablada ya visitó el espacio que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta junto a Bruno Vila para hablar de su paso por el talent de baile de Telecinco. Curiosamente, su visita se produjo el día que ‘De Viernes’ confirmó el fichaje de Javier Ungría, su ex marido, por ‘Supervivientes 2024’.

Ahora Elena Tablada volverá a visitar ‘De Viernes’ como una de las invitadas explosivas de esta semana para luchar contra el estreno de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3. Además de ella, el programa de Telecinco contará con entrevistas de Ana Obregón y Carmen Borrego, que además estará acompañada de Terelu Campos.

Y si la entrevista de Ana Obregón puede dar mucho que hablar por sus dardos hacia Alessandro Lequio, la de Elena Tablada puede correr el mismo camino. Y es que en el cebo lanzado por Telecinco, la hispano-cubana no se corta nada a la hora de hablar de David Bisbal y Javier Ungría.

En el avance compartido por Telecinco, se puede ver como Elena Tablada habla por primera vez en televisión de la historia de amor que vivió con David Bisbal. Una relación que comenzó en el año 2006 tras la ruptura televisada del almeriense con Chenoa y en la que siempre se la señaló como la culpable.

«Si yo fuese cazafortunas yo seguiría con David«, asegura Tablada de forma contundente en la entrevista de ‘De Viernes’. «Fue un cuento de princesas, pero también un cuento de demonios», asegura la diseñadora de joyas al respecto de su relación con el cantante.

Y es que según relata lo que acabó con la relación de los dos fue que siempre hubo mucha gente en el medio de su vida. «Hubo mucha gente que se metió, eso fue lo que lastimó tanto la relación como la separación», destaca Elena Tablada.

La lapidaria sentencia de Elena Tablada sobre Javier Ungría

Pero en la entrevista no solo hablará de David Bisbal sino que Elena Tablada también aprovecha la presencia de Javier Ungría en ‘Supervivientes’ para destapar su verdadera cara. «Yo conocí a Javier y luego me fui dando cuenta de que no era tan ideal como yo pensaba«, recalca.

«Justo cuando te estás dando cuenta de eso es cuando te viene la pregunta de ‘¿quieres casarte conmigo?’ Si yo hubiese actuado realmente como yo quería, no me hubiese casado. A día de hoy estoy muy agradecida de que esa relación se rompiera. Le vino grande ser padre y ser padrastro aún más. Fue entonces cuando le dije que se tenía que ir», sentencia la empresaria.