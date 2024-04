Elena Tablada arroja este recado a Laura Matamoros por encapricharse de Javier Ungría

Elena Tablada ha reaccionado de un modo llamativo a las palabras que Laura Matamoros dijo sobre su exmarido, Javier Ungría, en ‘Supervivientes 2024‘. Fue el pasado jueves cuando, durante la gala, Jorge Javier Vázquez sacó a relucir el tonteo entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez en Playa Limbo; algo que no gustó nada a ninguno de los dos.

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ le recordó que él está muy feliz y enamorado de Sofía Suescun, con la que lleva varios años de relación. Mientras que la influencer dejó claro que Kiko no era su tipo de hombre. Ante las presiones del presentador, la hija de Kiko Matamoros acabó confesando que el concursante que realmente le gusta es Javier Ungría.

El cachondeo por parte de Jorge Javier no tardaba en llegar. Incluso le preguntó con mucha guasa a Laura si se veía tomando un café con Elena Tablada, exmujer y madre de la hija de Ungría. Y, ahora, esta ha reaccionado a las palabras de la concursante sobre su exmarido, y no ha podido ser más clara.

El alto y claro consejo de Elena Tablada a Laura Matamoros

La exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ ha reconocido ante el micrófono de GTRES que no está siguiendo ‘Supervivientes’. Pero, aun así, le desea «lo mejor» a Javier Ungría, y no le importaría que rehiciera su vida con otra persona. Eso sí, no le gustaría que esa persona fuese Laura Matamoros. ¿El motivo? «Me cae demasiado bien Laura como para eso», ha sentenciado Elena Tablada, lanzando un demoledor dardo a su ex.

Desde que la pareja decidiera poner punto y final a su matrimonio, en agosto de 2022, la relación entre ellos ha sido muy tensa. Ni siquiera por el bienestar de su hija, de tres años, han conseguido llegar a un acuerdo. Esta mala relación se puso de manifiesto cuando la empresaria se enteró, en el plató de ‘¡De viernes!’, que su ex iba a ser concursante de ‘Supervivientes 2024’.