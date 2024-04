«No puedo más»: Terelu Campos sobrecoge en ‘D Corazón’ con el calvario que sufre

Como cada fin de semana, Terelu Campos ha acudido este sábado 27 de abril a ‘D Corazón‘, el programa de TVE en el que colabora. Sin embargo, lo que nadie se podía imaginar es que la hermana de Carmen Borrego se iba a romper de la manera en que lo ha hecho.

La hija menor de María Teresa Campos ha salido en defensa de Bertín Osborne por su silencio respecto a todas las polémicas que le rodean. Ya que empatiza enormemente con el cantante: «Si te están todo el día metiendo el dedo en la herida, no podemos pretender que esté amable y cariñoso».

En ese momento, y para sorpresa de todos sus compañeros, Terelu Campos ha estallado: «No puedo más, te prometo que no puedo más. No hay tregua». Incluso ha bromeado con tomarse unos días de «reflexión» como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Yo sé que hablo y que me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica que no me quiten el pie del cuello», ha lamentado la colaboradora. Aunque no la ha mencionado expresamente, Terelu hacía referencia a las durísimas palabras que Gabriela Arrocet dedicó tanto a ella como a su hermana en ‘¡De viernes!’. Justo una semana después de que su padre, Edmundo Arrocet, hiciera lo propio en el mismo programa de Telecinco.

Terelu Campos, al límite: «Se me parte el alma»

Terelu Campos, con Anne Igartiburu y Jordi González en ‘D Corazón’

Por todo ello, Terelu Campos está al límite: «Hay personas que hablan de mí y no me han visto en su vida, con las que ni siquiera he tenido una conversación telefónica. ¿Cómo se comprueban las cosas ahora? Si yo no tengo medios para evitar que alguien diga lo que le dé la gana. Yo eso no lo puedo parar porque no tengo el poder».

Aunque esto no es lo único que la tiene así. La periodista también está muy mal tras la entrevista que su sobrino, José María Almoguera, hizo despotricando contra su madre, Carmen Borrego. «A mí se me parte el alma y, si alguien piensa que no, es que no me conoce o no nos conoce como familia», asegura.

«Me puedo callar más mis injusticias que las que les hacen a los míos… No puedes quedarte toda la vida callada, sobre todo cuando sabes que eso no es así», se ha defendido Terelu Campos. Pese a esto, no se cierra a una reconciliación con su sobrino en un futuro, aunque para que eso pase, primero tendrá que haber una reconciliación entre madre e hijo, y eso está muy lejos de producirse.