«No estoy bien»: Alba Carrillo confiesa su duro varapalo personal en ‘D Corazón’ de TVE

Entre las noticias a tratar este sábado 20 de abril en ‘D Corazón‘ estaba la última separación ‘real’, la de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik. Una noticia a raíz de la cual Alba Carrillo ha desvelado el duro momento personal que está atravesando.

Era Pelayo Díaz el que se ha percatado de la reacción de su compañera al abordar esta separación en la Familia Real griega. «Soy muy observador y he notado que a Alba se le ha cambiado la cara», ha comentado el influencer, recordando que la colaboradora siempre se enfrenta a los problemas con una gran sonrisa. Algo que ella ha reconocido: «Es mi arma de defensa, yo me meto en la risa y en el humor».

Imaginándose lo que le podía ocurrir, el estilista preguntaba a Alba Carrillo si continúa con pareja, y era cuando ella respondía que no. Una confesión que dejaba muy sorprendidos a todos sus compañeros, quienes se interesaban por cómo se encontraba. «No estoy bien«, reconocía ella, haciendo que Euprepio Padula se levantase de su asiento para darle un reconfortante abrazo.

Alba Carrillo confirma la separación con su última pareja

«Yo no le digo nunca que no a que un tío bueno me achuche», ha bromeado la modelo, intentando quitarle hierro al asunto. De esta forma, Alba ha confirmado su ruptura con su pareja, el empresario Álex Coves, tras tan solo unos meses de relación. Pese a todo, la colaboradora dejaba claro que la ruptura no ha sido «tormentosa»: «Yo he sido feliz. Lo que pasa es que esta semana ha sido un poco complicada».

Acto seguido, Jordi González le ha querido dar un consejo «muy importante»: «Si alguien no está a tu altura, no te agaches». Tras lo cual, el programa de crónica social ha informado que Jorge Cadaval cumple 17 años de matrimonio con su marido, Ken Appledorn. Lo que ha servido a Alba Carrillo para bromear: «Esto es echar sal a la herida». Y es que, según ha reconocido ella misma, no logra pasar del año con sus parejas. «La próxima será la definitiva. Tienes que encontrar a un tío que esté a tu altura», sentenciaba Euprepio Padula.