Alba Carrillo deja en total evidencia a Ana Rosa Quintana por lo que cuestiona de Rodolfo Sancho

Que la opinión que tiene Alba Carrillo de Ana Rosa Quintana no es buena no es nuevo. La colaboradora de ‘D Corazón’ no ha dudado en cargar duramente contra la presentadora de ‘TardeAR’ en los últimos meses después de que Unicorn Content la despidiera de ‘Ya es mediodía’ por presiones de Mediaset.

Por eso, cada vez que puede, Alba Carrillo no duda en atacar a Ana Rosa Quintana. Y eso es lo que ha hecho este miércoles después de ver como la presentadora de ‘TardeAR’ cuestionaba a Rodolfo Sancho por su doble juego al no querer responder a la prensa pero a la vez hacer una docuserie del caso de su hijo Daniel.

«Yo tengo que decir una cosa. Y es que yo entiendo al padre de un chico que está ahora mismo en una situación terrible. Entiendo que no quiera hablar, pero sin embargo sí lo ha hecho en un documental que se ha empezado a emitir hoy», empezaba diciendo Ana Rosa. «No sé si es que entiende que un documental en una plataforma no es un medio de comunicación o no son periodistas, pero es un medio de comunicación exactamente igual que los demás, con lo cual es un poco sorprendente», sentenciaba la presentadora.

Ahora, tras ver las críticas de Ana Rosa Quintana a Rodolfo Sancho por su entrevista, Alba Carrillo no se ha podido contener y ha querido señalar para ella el motivo real por el que la presentadora de ‘TardeAR’ ha cuestionado al actor por participar en un documental en HBO Max.

Y es que Alba Carrillo asegura que en realidad lo que le pasa a Ana Rosa es que está celosa por no haber conseguido ella y su productora el testimonio de Rodolfo Sancho. «A Ana Rosa lo que le duele es que el documental lo haya hecho con Cuarzo (productora de la que formó parte en su día) y no Unicorn que es su actual productora», recalca la concursante de ‘Bake Off’.

«Si Sancho hubiera hablado para ella no le estaría reprochando nada», sentencia Alba Carrillo en su story de su cuenta de Instagram dejando claro que Ana Rosa critica a Rodolfo porque le da envidia no haber podido conseguir ella la entrevista.

De hecho, cabe decir que la propia Ana Rosa no dudó en reconocer que a ella le hubiera encantado conseguir la entrevista exclusiva de Rodolfo. «Maravillosa la plataforma que ha hecho la entrevista y la productora que la ha hecho porque nos hubiese gustado tenerla a todos», aseveraba la presentadora.