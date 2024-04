Ana Rosa pega un severo repaso a Rodolfo Sancho y desarma su doble juego en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana ha señalado desde ‘TardeAR’ lo que muchos profesionales de la comunicación piensan sobre Rodolfo Sancho por su tensa y esquiva actitud con la prensa en la primera jornada del juicio de su hijo Daniel Sancho para no decir ni una palabra cuando, a la par, ha concedido una entrevista documental para la plataforma HBO Max.

La entrevista, acogida en el primer capítulo, ha sido publicada este mismo martes coincidiendo con la apertura de un juicio extraordinariamente complejo que se estima que va a prolongarse durante todo el mes de abril y parte de mayo. La productora que está detrás de esta docuserie titulada ‘El caso Sancho’ es Cuarzo (‘Supervivientes’) y se irá colgando en la plataforma por fascículos.

Pues bien, Ana Rosa Quintana ha hecho un alto en su programa vespertino de Telecinco para lanzar un recado de órdago a Rodolfo Sancho por su dualidad prestándose a una entrevista en profundidad con HBO Max y, al mismo tiempo, negándose a responder con salidas de tono a los periodistas desplazados a la isla tailandesa de Koh Samui para cubrir el proceso judicial.

«Yo tengo que decir una cosa. Y es que yo entiendo al padre de un chico que está ahora mismo en una situación terrible. Entiendo que no quiera hablar, pero sin embargo sí lo ha hecho en un documental que se ha empezado a emitir hoy«, ha empezado diciendo la presentadora de ‘TardeAR‘ mirando fijamente a cámara.

«Lo ha hecho ampliamente. Entonces, no sé si es que entiende que un documental en una plataforma no es un medio de comunicación o no son periodistas, pero es un medio de comunicación exactamente igual que los demás, con lo cual es un poco sorprendente», ha sentenciado alto y claro Ana Rosa, desmontando ese doble juego del actor.

«Pero eso es cobrado, ¿no?», ha apuntado Vicky Martín Berrocal, dejando caer que si Rodolfo Sancho ha aceptado eso es porque ha sacado rédito económico. «Remunerado, claro», ha confirmado Cristina Tárrega para sacar de dudas. «Yo no lo sé ni me voy a meter en eso», ha replicado por su parte Quintana.

«Y maravillosa la plataforma que ha hecho la entrevista y la productora que la ha hecho porque nos hubiese gustado tenerla a todos. Lo que pasa es: ¿me cambio de coche para esquivar a los medios y no digo nada pero luego hablo ampliamente en un documental? Que, por cierto, nosotros vamos a transcribir también ampliamente», ha rematado Ana Rosa Quintana sin remilgos.