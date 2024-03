La denuncia de Pelayo Díaz tras sufrir una agresión homófoba en un taxi: «Me cogió del cuello»

El estilista e influencer Pelayo Díaz ha denunciado haber sufrido una agresión homófoba mientras iba en un taxi al regresar de la Semana de la Moda de París. Los hechos han ocurrido en pleno centro de Madrid, y el colaborador televisivo ya ha interpuesto la correspondiente denuncia.

Este sábado 9 de marzo, él mismo ha relatado lo sucedido en el programa ‘Socialité’, donde ha contado que el taxista incluso habría intentado agredirle físicamente. Algo «totalmente intolerable en pleno siglo XXI», como ha recordado María Verdoy, presentadora del espacio de Telecinco.

Todo comenzó cuando, dentro del vehículo, Pelayo Díaz se puso a hablar con su novio por teléfono. «Me llama mi novio y vi que ya (el conductor) me miraba por el retrovisor. De repente, me mira y me dice: ‘Maricón de mierda'», ha comenzado explicando el influencer.

Poco después, el conductor empezó a decirle que no podría pagar con tarjeta de crédito, mientras que volvía a llamarle varias veces ‘maricón de mierda’. Al no tener efectico y ver que la situación se estaba poniendo muy tensa, el estilista se quiso bajar del taxi y sacar su equipaje.

El taxista llamó varias veces a Pelayo Díaz «maricón de mierda»

En ese momento, una mujer se acercó, pero no precisamente para ayudarle, como así ha recordado él mismo: «Va la señora y mete mi maleta dentro del taxi. Me sentí como sentenciado». Además, reconoce que estaba «muy nervioso». Acto seguido, el taxista «me coge del cuello, tropiezo y empieza: ‘Maricón de mierda, te vas a enterar, maricón de mierda'».

Afortunadamente también hay gente buena en el mundo y otra joven intervino para defenderle: «Cuando me estaba levantando la mano y llamando ‘maricón’, aparece una chica de detrás». Gracias a la rápida intervención de la joven, Pelayo Díaz consiguió pagar con tarjeta y marcharse del lugar.

Esa misma chica fue la que le llevó a su casa: «Me tuvo que llevar ella porque yo estaba con un ataque de ansiedad». «Te quedas congelado, no sabes cómo reaccionar. Menos mal que hay testigos. Ha sido interpuesta la denuncia. Voy a ir hasta el final», sentencia el estilista.