Dulce paralizó 'Fiesta' tras una gravísima confesión sobre Isabel Pantoja: "Intentó clavarme unas tijeras"

Cuando Dulce se sentó en '¡De viernes!' hace algunas semanas, destapó un durísimo episodio al que tuvo que hacer frente 'su niña', Isa Pantoja, en Cantora. Según contó la exniñera de la joven, Isabel Pantoja le cortó el pelo a su hija, que por entonces tenía 17 años, para así evitar que saliera de casa. Un momento de lo más humillante que causó estupor entre los colaboradores del programa.

Sin embargo, este domingo, 17 de noviembre, 'Fiesta' ha mostrado otra versión que se contradice a la relatada por Dulce. El programa presentado por Emma García rescató un vídeo del año 2014 de 'Cazamariposas' en el que la propia Isa Pantoja reveló que se había cortado ella misma el pelo, que se lo destrozó y que su madre se enfadó mucho por lo que hizo.

Mientras algunos colaboradores de 'Fiesta', comp Luis Rollán, creen que ese vídeo desmontaría lo contado por la exniñera, otros, como Omar Suárez y Alexia Rivas salieron en defensa de la hija de la tonadillera, ya que no consideran que ese vídeo siembre la duda sobre lo que pasó aquel día. Ya que, en su opinión, Isa se estaría refiriendo a un momento distinto.

Según Alexia Rivas, en el testimonio recuperado por el magacín vespertino de Telecinco, se refiere a cuando Isa tenía siete años. Por lo tanto, nada tenía que ver con el episodio que contó Dulce y que, más tarde, ella ratificó. Tras ver lo sucedido en el programa, la exconcursante de 'Supervivientes' llamó en directo muy enfadada para contar lo que sucedió realmente aquel día. Y, de paso, revelar un detalle espeluznante.

Dulce hace una espeluznante confesión sobre Isabel Pantoja

"Toda la tarde cuestionando a una víctima que es mi niña y si no lo denunció fue porque era incapaz de verbalizarlo. Estábamos en medio del campo, sin coche y sin móvil. Lo de la manguera es verdad, lo del pelo es verdad y nadie hizo nada", comenzó diciendo, indignada ante lo escuchado en el programa.

"El episodio ocurrió y es más grave todavía. Me callé la boca por no causarle más daño a mi niña. Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza. Yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago. Me quitaron del medio para evitar eso. Todas las personas que estaban allí no hacían nada. Me duele que cuestionéis a la víctima", lamentó Dulce, provocando la estupefacción de todos los presentes, incluyendo Emma García.

Visiblemente alterada, la exniñera de Isa Pantoja continuó revelando detalles impactantes sobre aquel día: "Si yo llego a ver lo de la manguera… porque a mí me apartaron porque intenté impedir que le cortaran el pelo y la niña vino a mí toda amoratada, hecha un trapo. No hay vergüenza todo lo que hicieron con ella y por eso me molesta que (Luis) Rollán se esté regodeando con una libertad de atacar a mi niña continuamente", sentenció.