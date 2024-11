Fran Rivera da la estocada final a Isabel Pantoja con su revelación de impacto en 'De Viernes'

'¡De viernes!' contó este 8 de noviembre con la entrevista bomba a Fran Rivera. El torero dio la estocada definitiva a Isabel Pantoja con lo que llegó a revelar de su padre, el fallecido Paquirri. Además, cargó como nunca antes contra la tonadillera, quien siempre se ha negado a darles, tanto a él como a su hermano Cayetano, las pertenencias de su padre.

En el 40 aniversario de su muerte, Fran Rivera concede su entrevista más íntima al programa nocturno de Telecinco. Entre otras cosas, contó cómo fueron los últimos años de Paquirri junto a Isabel Pantoja antes de perder la vida tras una trágica corrida en Pozoblanco (Córdoba), cuando apenas tenía 36 años. "Mi padre era muy disfrutón, muy competitivo, quería ser el mejor en todo, una persona luchadora que aprendió a leer estando ya casado con mi madre", explicó el marido de Lourdes Montes.

Si algo tiene claro el torero es que los últimos años de su padre junto a Isabel fueron un "infierno": "Ella tenía dos caras, cuando mi padre estaba delante era muy amable y muy cariñosa, pero cuando él no estaba cambiaba por completo y nos despreciaba. Eso es de ser mala persona". No llega a entender el por qué de ese sentimiento que la cantante tenía hacia él y su hermano: "¿Qué mal te pueden hacer dos niños de diez y siete años?".

No obstante, Fran Rivera cree que su padre era conocedora de esa doble cara de su mujer. Y es que, según le han contado personas cercanas a su progenitor, Paquirri tenía intenciones de separare de Isabel Pantoja. Así lo desveló en el programa de Telecinco: "Yo creo que mi padre quería divorciarse de ella. Eso al menos es lo que a mí me ha contado gente cercana a él".

El diestro está en uno de los mejores momentos de su vida, a punto de ser padre su cuarto hijo, y el tercero junto a su mujer, Lourdes Montes. Un hijo que, según contó el mismo en '¡De viernes!', era muy deseado: "Llevábamos cinco años buscándolo desde que nació el pequeñajo. No venía, me pegó una cornada un toro en un testículo y no funcionaba del todo bien y habíamos tirado la toalla".

Muy emocionado, Fran Rivera reveló que su mujer le dijo que "tenía una falta", pero él no le dio demasiada importancia. "Me llama la pobre llorando y me enseña el predictor y digo 'no me lo puedo creer'. Yo no era el que más quería, pero me dio una alegría", ha desvelado.

Además, explicó que no saben todavía el sexo del bebé, pero confesó lo que le gustaría: "Yo prefiero, si puedo elegir, niña. Me hace más ilusión que esté con Carmen y que hagan migas. Lo que venga, que venga bien". Eso sí, dejó claro que no desea que ninguno de sus hijos sea torero: "Pienso en ver a mi hijo delante del toro con lo que ello conlleva y pensar que se muera una hijo mío delante de un toro. Solo le pido a Dios que eso no me lo mande".