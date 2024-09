La inmediata reacción de Isabel Pantoja al conocer la muerte de Julián Muñoz: solo tres palabras

Este martes, el mundo de la crónica social ha amanecido de luto por la muerte de Julián Muñoz, que ha fallecido en Marbella tras una larga batalla con el cáncer de pulmón. Las reacciones en el mundo de la televisión no se han hecho esperar, y ‘Vamos a ver’ ha destapado en primicia una de las más esperadas, la de Isabel Pantoja. Antonio Rossi no tardó en compartir en el espacio de Telecinco la reveladora frase de la que fue pareja del exalcalde de Marbella.

Después de una semana en el que los distintos espacios televisivos han tenido su mirada clavada en Julián Muñoz por su estado de salud crítico, el expolítico fallecía este martes a los 76 años de edad. Y la muerte del que fue pareja de la tonadillera se convirtió rápidamente en uno de los temas centrales del ‘Club social’ de ‘Vamos a ver’, contando con la hija de la cantante como el primer testimonio de la jornada.

Isabel Pantoja, fría y distante con la muerte de Julián Muñoz: «Le da igual»

“Cuando lo he visto esta mañana han pasado por mi muchos momentos. Conmigo siempre se ha portado bien, siempre me ha tratado con mucho cariño y hemos vivido momentos buenos”, explicó Isa Pantoja en una conexión en directo con Joaquín Prat y compañía. “Me quiso y yo a él también. Mucho. La verdad es que recuerdo esos años en Marbella muy buenos, creo que es la mejor época que he vivido”, insistió la colaboradora del espacio de Telecinco, dedicando unas palabras mucho más reconfortantes que las que a continuación desvelaría el programa de Isabel Pantoja.

Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’

Antonio Rossi fue el encargado de compartir cuál había sido la primera reacción de la intérprete de ‘Marinero de luces’. «Le da igual, no quiere saber nada», adelantó el colaborador en palabras de Agustín Rivera, que ha sido el encargado de dar la noticia a su hermana sobre el fallecimiento. Una respuesta fría y contundente que llega después de la última entrevista de Muñoz para ‘De viernes’, en la que volvió a acusar a la cantante de ser el origen de todas sus desgracias.

Así, Isabel Pantoja ha dejado bien claro que no tiene nada que decir sobre la muerte del que fue su gran amor. Pero su hija solo ha tenido buenas palabras para el que fuera alcalde de Marbella. “Era muy niña, tendría 7 años. Mi niñez allí fue súper buena, siempre me trató con mucho cariño. No quita lo que haya hecho. El hecho de haberse arrepentido y estar rodeado de toda la familia, creo que se ha ido súper feliz”, aseguró la joven, que confesó encontrarse «en shock» por la noticia.

«El rencor con mi madre… hasta sus últimos días ha seguido ahí»

“Ese rencor que tenía Julián me extraña porque con sus seres queridos ha terminado bien. Sin embargo el rencor con mi madre no ha avanzado, no ha sabido pasar página. Hasta sus últimos días ha seguido ahí. No estoy nada de acuerdo con eso”, aseguró Isa Pantoja en el espacio de Telecinco. Aún así, el expolítico verbalizó de manera muy explícita el infierno que vivió con la cantante andaluza en su paso por el programa de Beatriz Archidona.

Este miércoles, se emitirá su última entrevista grabada en un especial de ‘De viernes’ tras su petición que no liberar dicha conversación hasta después de su muerte. Pero hace unas semanas fue contundente. «Yo no he sido feliz en todo el tiempo que he estado con esa señora, no he sido feliz, porque estuvo mal hecho desde el principio», recordaba Julián Muñoz sobre su tormentosa relación con Isabel Pantoja. «Lo hice muy mal y sí que es verdad que llegó un momento que me sentí solo», aseguró el expolítico a modo de disculpa con Mayte Zaldívar, a quién abandonó en su día por la tonadillera.