Una invitada de ‘Vamos a ver’ se enciende con Patricia Pardo y se despide así: «No lo voy a tolerar»

Tensa conexión en directo en ‘Vamos a ver’ este viernes, 20 de septiembre. Elena, presunta víctima de sumisión química y de una violación tras una fiesta de una conocida inmobiliaria, ha intervenido en directo en el programa de Joaquín Prat y Patricia Pardo para hablar del suceso y responder a los interrogantes que rodean a su caso y que ponen en entredicho su testimonio.

La joven ha denunciado haber sido drogada y violada por un compañero en dicha celebración de empresa, pero existen varios testigos que han acudido ante la Policía y han refutado su versión de los hechos. Al parecer, según ha informado el programa de Telecinco, hay dos atestados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAN) que le contradicen y 22 testigos que no corroboran su relato. Además, la exploración médica no habría detectado signos de esa violencia que ella denunció.

Por su parte, en ese directo con Joaquín Prat al frente, Elena ha defendido férreamente su versión, poniendo de relieve el alto precio que está pagando por esa presunta agresión sexual: «Llevo tres meses viviendo una pesadilla, sin poder hacer mi vida y sin dormir prácticamente». Y ha echado por tierra el valor de las declaraciones de esos testigos que le niegan, insinuando coacciones para testificar en su contra: «A los testigos a muchos no los conozco ni en persona. Siguen siendo trabajadores de la empresa y son sus testigos».

Sin embargo, desde ‘Vamos a ver’ se ha continuado acorralando a Elena tras mostrar en una pieza todos los puntos que demostrarían que estaría mintiendo. «Son falsos testimonios», ha impugnado ella. «De los 22 testigos que se dicen, obviamente son trabajadores de la empresa y tienen miedo a que se les despidan», ha insistido, asegurando que no tienen credibilidad alguna porque sus declaraciones estarían, según ella, dirigidas.

Si bien, la tensión en el magacín se ha disparado cuando Patricia Pardo le ha preguntado por el informe de la UFAN que le desmiente y cuando la presentadora ha destacado que ha mentido al decir que este organismo está siendo investigado por irregularidades. «No me grite de esta manera. No he dicho que le investiguen por este caso, lo están haciendo por otro caso paralelo. No he mentido y no voy a tolerar que se les diga a todos los espectadores que he mentido. No digas cosas que no he dicho», le ha confrontado la entrevistada.

Acto seguido, Elena ha acusado a los medios, entre ellos a ‘Vamos a ver’, de intentar estar sacando contradicciones de ella para dejarle en evidencia públicamente: «Me persiguen, me he tenido que cambiar de domicilio porque me seguía gente que trabaja en esa empresa, me critican en redes sociales y no os estáis centrando en lo que pasó aquella noche. Yo puedo desmontar una por una las cosas que se han dicho contra mi».

Asimismo, la joven ha dejado claro que sostiene su versión de los hechos y que su relato no es falso: «Entiendo que le quieran salvar porque es su cliente, pero esta es la verdadera versión de los hechos. Siempre hay fans y heaters», ha excusado. Además, ha asegurado que la UFAN le dijo que «según la ropa que llevase podía darle facilidades. Lo podéis dudar, pero no me podéis llamar mentirosa por esto».

Finalmente, cuando la conexión estaba adquiriendo un cariz cada vez más bronco, Joaquín Prat le ha seguido arrinconando junto con Alfonso Egea, exponiendo que hay más datos que ella aporta en la denuncia que no se han podido constatar. Pero en ese momento la entrevista con Elena, cada vez más nerviosa, ha llegado a su fin abruptamente y el reportero ha pedido que se cortase la imagen de forma chocante.