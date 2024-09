Joaquín Prat debe decir ‘hasta aquí’ a Alessandro Lequio por su barbaridad con Isabel Rábago

Joaquín Prat ha tenido que liar con otro episodio desagradable de Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’. Después del enganchón que protagonizó con Alejandra Rubio en la entrega de ayer, el colaborador ha provocado otro momento de tensión en el plató en una careo con Isabel Rábago.

El programa se encontraba cuestionando que Isabel Pantoja no se haya preocupado lo más mínimo por su hija Isa tras ser operada de urgencia por una apendicitis. «Lo de la madre desde mi punto de vista no tiene nombre», ha señalado el conde. No obstante, lo que más le ha chirriado es que Irene Rosales, su cuñada, respondiera a la prensa que no tenía constancia de esa operación.

«Lo de Irene Rosales… Llevamos una semana hablando de esta operación. ¿Cómo puede decir que no se enteró? Lo sabía perfectamente y está excusando a su marido. Es de risa», ha condenado Alessandro Lequio, exaltándose por momentos como acostumbra y desoyendo los toques de Joaquín Prat. «Seguimos dando vueltas a una relación que está más que rota. Lo que dice Lequio de que los padres tienen que humillarse ante los hijos, pero ¿estamos locos o en qué mundo vivimos? Los padres tienen que poner límites», le ha rebatido Isabel Rábago, más posicionada con la tonadillera.

«Por supuesto que te tienes que comer el orgullo, te lo comes y si no, no seas padre», ha confrontado el tertuliano con un tono cada vez más exacerbado. «Ah, ¿o sea que si eres padre tienes que tragar con todo? Pues no», ha impugnado la periodista. «No hay razones, en este caso no hay razones (para no ir a ver a su hija)», ha recalcado Alessandro Lequio. «No lo sabemos, no lo sabemos», ha replicado Rábago.

«Y más en un caso como este en el que tu hija está recibiendo una operación. ¿Pero de qué estamos hablando?», se ha encrespado aún más el conde. «Que muy bien, pero resulta que su madre también tiene determinados problemas y ella tampoco se preocupa ni hace por acercarse a ella», ha soltado Isabel, lanzando así un reproche a Isa Pantoja.

«Y una polla», ha espetado a bocajarro, sin pudor, fuera de sí y a voz en grito Alessandro Lequio, discrepando frontalmente con Isabel Rábago. Un desagradable exabrupto por el que sus compañeros se le han echado encima en el plató de ‘Vamos a ver’, especialmente Joaquín Prat, que le ha leído la cartilla muy seriamente por sus comportamientos indecorosos e infantiloides.

«Cuidado», le ha frenado Verónica Dulanto. «Con perdón, con perdón, con perdón», ha reiterado Lequio al darse cuenta de su salida de tono. «Oye, no, claro, la lías y luego pides perdón. Pareces un niño», le ha enfrentado el presentador de Telecinco, harto de estas polémicas actitudes del colaborador. «Los niños la lían y luego piden perdón y creen que ya se ha solucionado todo. Por favor, ya, vamos a avanzar», ha rematado Joaquín Prat.