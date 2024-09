Tensión en ‘Vamos a ver’: Lequio y Alejandra Rubio pierden toda compostura y hay que cortar

Alessandro Lequio y Alejandra Rubio han protagonizado un bronco y desagradable enfrentamiento en directo en ‘Vamos a ver’ que Joaquín Prat ha tenido que parar en seco. El programa ha abordado la actitud de su novio Carlo Costanzia con la prensa y eso ha derivado en un choque de trenes brutal entre ambos colaboradores de Telecinco.

«Como no me habéis puesto lo que ha dicho el señor Alessandro…», ha desafiado la hija de Terelu Campos a la dirección en referencia a las burlas de Lequio hacia su chico llamándole «actor mudito». «Alessandro lo que pasa es que cuando no estás se viene arriba y cuando estás se hace caquita», ha comentado Prat en tono burlón.

«Ya lo sé. A mi no me mola nada la gente falsa. Lo de faltar el respeto al padre de mi hijo cuando yo no estoy porque no tienes lo que hay que tener para decírmelo delante, sinceramente no lo entiendo. Hemos tenido una relación cordial, pero si no quieres paz, no habrá paz y ya está. Hay que respetar y tú no sabes respetar. Jamás tienes palabras de respeto hacia mi pareja y hacia mi suegra (Mar Flores). Y conmigo no cuentes. Decir actor mudito cuando es de ser un ignorante… porque ve y hazlo tú», le ha confrontado Alejandra Rubio muy exaltada.

Alessandro Lequio se ha defendido aduciendo que él nunca ha visto una interpretación de su novio y que hizo papel de persona que no hablaba. Acto seguido, el conde ha seguido prendiendo la mecha. «No pongas cara de circunstancia», le ha espetado a la joven. «Yo no pongo caras de circunstancia, yo vengo a decirte las verdades a la cara, no como tú», le ha espetado ella.

En ese momento, Lequio le ha provocado al decirle que se empeña en ocultar el trabajo de Carlo Costanzia. «Que yo no tengo que ocultar nada, yo vengo a hacer mi trabajo y si tiene algo que aclarar él que lo aclare. Yo vengo a hablar de mi libro y no de el de los demás», ha rebatido Alejandra.

«No te ofendas demasiado. Y ahora que ya me estoy calentando, antes te han escuchado despotricar», se ha lanzado a destapar Alessandro Lequio para continuar con ese desencuentro. «Oye, el off de record», le ha advertido Joaquín Prat para que no desvelara nada. «No, sí lo digo porque estuvo despotricando de un mundo del que ella está viviendo», ha soltado el tertuliano sin amilanarse.

«El off de record ya sabes que no es juego limpio, no estás jugando limpio», le ha recriminado Prat a Lequio por sacar trapos sucios de fuera de cámaras. «No he despotricado, lo que he hecho es decir las cosas claras a mis compañeros y decir ‘oye, si tenéis algo que decirme, me gustaría que lo dijerais cuando yo estuviese presente’. ¿Es eso algo malo?», ha planteado Alejandra Rubio en su descargo.

«Bueno, nos puedes aclarar ahora qué trabajo tiene tu pareja», ha insistido nuevamente el italiano. «¿Tú me vas a obligar a mi lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir? Esto ya es lo último», le ha encarado de malos modos Alejandra a Lequio mientras Joaquín Prat ha intervenido para poner orden y paz: «Que no, que ella no quiere decirlo, lo aclarará Carlo. Yo no puedo obligar a nadie a que cuente lo que quiero yo que cuente», ha zanjado el presentador.