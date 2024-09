Alejandra Prat encara a su hermano Joaquín Prat ante lo que delata en público y debe pararlo

El bloque dedicado a la última hora de ‘Gran Hermano’ ha sembrado la discordia entre dos familiares en el plató de ‘Vamos a ver’. Joaquín Prat y su hermana repasaron un vídeo en el que Maica se quejaba de la falta de higiene íntima en la casa. Fue entonces cuando el presentador tuvo un arranque de sinceridad que Alejandra Prat no tardó en condenar, escandalizada por la práctica íntima que desveló.

El miedo a los gérmenes y las bacterias de Maica, que padece misfobia, ha llevado a la concursante a plantarse firme ante las prácticas poco higiénicas de sus compañeros en la casa de Guadalix. ‘Vamos a ver’ recuperaba este martes las imágenes de la reprimenda contra el resto de concursantes. Y algún que otro colaborador no dudó en aplaudir su actitud.

Joaquín Prat para los pies a Alejandra Prat: «¿Qué problema hay?»

«Está muy bien porque pone la nota discordante y hace que los demás sean un poco ordenados y un poco limpios. Esto es como la gente que se quita el pantalón con el calzoncillo y con los calcetines, todo junto», señaló Alejandra Prat. Unas palabras que hicieron que su hermano se revolviese en su asiento. «Perdón, ¿qué problema hay en quitarte los pantalones y los calzoncillos a la vez? Porque yo lo hago», respondió Joaquín Prat al sentirse atacado.

Alejandra Prat y Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

Fue entonces cuando la colaboradora del ‘Club social’ detuvo al presentador completamente perpleja por su revelación. «¿Todo junto? ¿Y luego lo dejas así para la lavadora? Pues oye, no, hay que separarlo«, comenzó señalando antes de continuar con su reprimenda. «Cuando te lo quitas lo dejas en el cesto para lavar y separas el calzoncillo de los pantalones, porque no lavas todo junto», continuaba reprochando su hermana.

«Ah, bueno, que ahora estás hablando de lavar. Es más, yo primero me saco los calcetines y después todo lo demás», añadió el conductor de ‘Vamos a ver’, provocando la ira en Alejandra Prat. «¡Tu madre no te ha enseñado eso, eso seguro!», llegó a repetir entonces la tertuliana hasta en dos ocasiones, que no estaba dispuesta a dejar pasar el debate.

«¿Tú también pides una prueba de ETS?»

En un intento de zanjar el asunto, Alejandra dejó clara su sentencia, aplaudiendo a la concursante de nuevo. «Hay que separar la ropa por colores, por tejidos… porque la temperatura para lavar no es la misma. Para mí la limpieza es básica, y la educación también, comer bien en la mesa. Me alegro de que esté ahí una persona con Maica», añadió la hermana de Joaquín Prat antes de que el periodista la abordase de nuevo minutos más tarde.

Haciendo referencia a la concursante de ‘Gran Hermano’, el presentador le devolvió el golpe a su hermana. «Perdón, ¿tú también le pides una prueba de ETS a todos los que entran por la puerta de tu casa, a la gente que te rodea?», le preguntó tajante, haciendo referencia a las excéntricas peticiones de Maica en su vídeo de presentación. Aún así, Alejandra Prat no se achantó ante la réplica de su hermano mayor.

«No, porque llevo 18 años con mi marido, y para el resto de personas que entran en casa es que no pienso compartir fluidos con ellos«, contestó tajante la colaboradora. «Con esto lo que quiero decir es que es muy importante que en la lista de la compra incluyan cosas de limpieza, ¡es que es un básico! Y, de paso, que les den una clase de comer bien, porque a veces los veo comiendo y madre mía», terminó añadiendo Alejandra para zanjar el debate.