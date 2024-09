Patricia Pardo revienta en ‘Vamos a ver’ por la sentencia de Ángela Dobrowolski, la ex de Mainat

Ángela Dobrowolski cumplirá finalmente cuatro años y medio de cárcel por lesiones e intento de asesinato. La audiencia de Barcelona ha dictado sentencia este lunes y ‘Vamos a ver’ no ha tardado en recoger todos los detalles del juicio de la exmujer de Josep María Mainat. Así, Patricia Pardo terminaba revolviéndose contra resolución final, lanzando un contundente mensaje sobre la gravedad del caso.

Pese a la petición inicial de Fiscalía y la acusación particular de 13 años de prisión contra la alemana, la audiencia de Barcelona ha tomado en consideración que la expareja del productor de televisión llamase inmediatamente a la ambulancia para revertir la situación. «Se arrepintió y quiso solucionarlo», señaló Mainat en el juicio, que este lunes ha mostrado sus dudas sobre la condena.

«La sentencia me parece… justa no lo sé, pero me parece correcta. Se ha interpretado la ley tal como está escrita», aseguraba Josep Maria Mainat en un reciente encuentro con los medios. Cabe recordar que Dobrowolski intentó asesinarlo administrándole insulina hasta provocarle un coma hipoglucémico, pero en el último momento cambió de opinión. Sin embargo, Patricia Pardo se ha mostrado más contundente con la acusada que el catalán, poniendo el grito en el cielo por la leve condena.

Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’: «Yo no entiendo nada»

«Yo no entiendo nada», sentenció visiblemente indignada la presentadora de ‘Vamos a ver’. Entonces, se remontó a la gravedad de los hechos acontecidos en junio de 2020. «Ella sabía perfectamente lo que hacía», aludió la periodista, haciendo referencia a los conocimientos en medicina de la alemana y la condición diabética del productor de televisión.

Y aunque el empresario puede recurrir ante la justicia, parece que está listo para cerrar la puerta a este turbio capítulo de su vida. «Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es una gran alegría. Pero es una sentencia intermedia y se ha hecho justicia», declaró Mainat ante los medios. Unas palabras sobre las que Patricia Pardo también se pronunció.

Sobre Mainat: «Él no busca venganza»

«Creo que Mainat no presentará recurso por sus hijos. A tenor de las declaraciones el primer día de juicio, él no busca venganza», terminó señalando la compañera de Joaquín Prat, que no se pronunció en mayor profundidad sobre el trasfondo del caso. «Para casos así está la Fiscalía», añadió el presentador, asegurando que en los próximos días se conocerá si se recurrirá.

Durante la madrugada del 22 al 23 de junio de 2020, Angela Dobrowolski decidió poner fin a la vida de su marido tras espiar su correo, descubriendo los trámites del divorcio en los que quedaba excluida de la herencia. Así, bajo el pretexto de inyectarle una «hormona del crecimiento y el fármaco Saxenda para adelgazar», la alemana le suministró una mezcla de insulina rápida y retardada que habría desembocado en su muerte.