Antonio Rossi impugna a ‘Vamos a ver’ y se planta ante Verónica Dulanto por «dar voz a estos frikis»

Hace unos días que Antonio Rossi se reincorporaba a su puesto de trabajo como colaborador en ‘Vamos a ver’ tras disfrutar de su luna de miel. Y parece que el periodista ha regresado con ganas de dar guerra. Y para muestra lo que ha pasado este miércoles cuando se ha plantado y se ha mostrado indignado por hacerse eco de un testimonio en contra de Isabel Pantoja.

‘Vamos a ver’ volvía a recordar la polémica que se ha generado en torno al encuentro que tuvo Isabel Pantoja con sus fans tras su último concierto en Valencia y en el supuestamente los seguidores le hicieron varios regalos a la tonadillera. Y es que aunque los fans niegan que se le regalaran un bolso, un ipad y un teléfono de última generación, Mari Ángeles, una de las que asistieron si que vio que se le regalara un teléfono pese a que lo había negado anteriormente.

«Ella dice que lo del móvil no lo negó, que negó lo del ipad y lo del bolso», aseveraba Pepe del Real. «Que se pongan todos de acuerdo porque a mi otro fan se puso en contacto conmigo», trataba de decir Adriana Dorronsoro cuando Antonio Rossi no se contenía al soltar por lo bajo lo siguiente: «que frikis son todos».

«A mi esta persona me dice que todo fue como siempre, una cena distendida y que él en ningún momento vio que se le regalase el bolso, el ipad o el teléfono, que lo que se le dio fue una cartera. Yo no te quiero desmentir porque tu eres el Pantólogo y seguro que tu información es esa, ¿pero por qué niegan todos los fans que eso sucediese?», insistía Adriana Dorronsoro dirigiéndose a Rossi.

Antonio Rossi se planta con Verónica Dulanto: «No pienso enterarme de nada»

Y era entonces cuando Joaquín Prat se dirigía a su compañero para preguntarle si él seguía defendiendo su información. «¿Antonio tú sigues defendiendo que…?», le decía. «Yo no tengo que defender nada. No voy a entrar en lo que dicen dos frikis, discúlpame», respondía Antonio Rossi. «Te vas a echar a los fans encima», le recriminaba Adriana por usar ese término. «Lo digo bajo mi responsabilidad. Este señor no le ha regalado nada, esta señora tampoco. No ha sido el club de fans, ha sido el de Florida. Si este señor no ve lo que le da el de Florida no es mi problema. Punto y final», sentenciaba cabreado.

«¿Antonio te puedes enterar si esta persona, el de Florida?», le proponía Verónica Dulanto a lo que Rossi se mostraba cortante. «No me voy a enterar de nada más porque lo sé todo y no cuento…», sostenía el colaborador. «Estás enfadadísimo», destacaba Dulanto. «Es que me parece alucinante que le demos voz a determinado tipo de gente», añadía Antonio Rossi impugnando el testimonio de ‘Vamos a ver’.