Alejandra Prat da un giro radical al verbalizar lo que piensa realmente de Sofía Suescun

A lo largo de ‘Supervivientes All Stars’ son muchos los colaboradores los que cuestionaban a Sofía Suescun en todo lo que hacía con respecto a su guerra con Marta Peñate o sus compañeros. Una de ellas ha sido Alejandra Prat, que siempre criticaba la actitud de la navarra en ‘Vamos a ver’.

Sin embargo, este jueves la hermana de Joaquín Prat ha sorprendido al verbalizar lo que piensa de Sofía Suescun y su relación con Kiko Jiménez en realidad. Lo ha hecho después de que Adriana Dorronsoro anunciara que la pareja serán dos de los invitados de ‘De Viernes’ esta semana.

Todo se producía después de que la presentadora de ‘Vamos a ver’ asegurara que tienen muchas cosas a las que responder y que Antonio Rossi dejara claro que todo lo que tienen que aclarar son sus estrategias como concursantes porque en lo que respecta a su relación todo está bien. «No hay rumores, todo se va a enfocar en las estrategias, lo de Bosco se planteaba como estrategia y lo de Kiko fue una tontería», destacaba el colaborador.

«Yo creo que se van a enfrentar a cómo afrontan los realitys tanto Kiko como Sofía y su papel en los realitys, manejando y llevando las situaciones al extremo y creando tramas hasta un nivel que se le van de las manos. Yo creo que se van a enfrentar a eso y a Marta más que a como está su relación», añadía Rossi. «Bueno quizás a si es más solida su relación y su futuro como pareja», matizaba Alejandra Prat.

El volantazo de Alejandra Prat sobre Sofía Suescun

«A mi como pareja me encantan. Por cierto yo he sido muy crítica con Sofía como concursante porque han habido cosas que no me han gustado«, confesaba la colaboradora de ‘Vamos a ver’. «Y to también, pero luego como pareja es diferente», apostillaba Antonio Rossi.

«Me lo reprochan mucho en redes pero es una chica que me encanta al igual que Kiko, son gente que da muchísimo contenido y creo que va a ser una entrevista muy interesante», añadía Alejandra Prat dejando claro que la pareja que forman Sofía y Kiko le gusta y que solo cuestiona sus actitudes en los realitys.

Después era Antonio Rossi el que aprovechaba para sumarse a sus palabras. «A mi también me lo han reprochado exactamente igual, pero bueno estás expuesto cuando eres concursante y eso no tiene nada que ver con que yo los conozco a los dos y son dos chicos estupendos», concluía el colaborador.