Pilar Vidal se va de la lengua y filtra su fichaje por 'Tu cara me suena' en 'Y ahora Sonsoles'

Este viernes 4 de abril se estrena la duodécima edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3. Y por ello, Manel Fuentes visitaba el plató de 'Y ahora Sonsoles' para promocionar el programa. Durante su visita, Pilar Vidal se iba de la lengua y filtraba su próxima participación en el talent de Antena 3.

Tras emitir un breve avance de 'Tu cara me suena 12', Sonsoles Ónega revelaba que el hijo de Manel Fuentes estaba en el plató y las cámaras enfocaban al joven de 22 años. "Ya triunfó en 'Tu cara me suena mini' y ahora tiene varias ofertas", revelaba el presentador. "¿Ahhh si le han llamado de Fuencarral al niño?", soltaba Sonsoles en alusión a si le habían llegado ofertas de Mediaset.

Pero Manel Fuentes pedía hablar del estreno de la nueva edición del talent show al ver que la cosa se desviaba. "Hay ganas de 'Tu cara me suena'. Llácer vuelve a 'Tu cara me suena', Flo llega al jurado", cebaba el presentador y alababa el gran trabajo de Melani asegurando que "cuando la veáis vais a alucinar". "Hay muchos ingredientes para que os sorprendáis. La gente que lo ha visto en atresplayer ha quedado fascinada", añadía.

"Pero no está toda la temporada ¿no?", preguntaba Pilar Vidal. "No, si la estamos grabando ahora y la final es en directo", aclaraba Manel Fuentes. "O sea que lo único que hay colgado es la gala de hoy", incidía la colaboradora. "El año que viene no nos lleves que va a ser la 13 y...", soltaba entonces José Manuel Parada a lo que Manel le corregía que iba a ser la 12+1.

Ello llevaba a que Sonsoles Ónega avanzara que iban a hacer un casting entre los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' para ver quién valía para participar en 'Tu cara me suena'. Pero antes de empezar, Pilar Vidal ya revelaba un secreto que nadie sabía.

Pilar Vidal, invitada sorpresa de 'Tu cara me suena 12'

"A lo mejor alguno ya va ehh", soltaba la colaboradora sin que nadie le hiciera mucho caso. "Ella no se entera. Escucha Sonsoles, que a lo mejor alguna ya va", repetía Pilar Vidal sin que la presentadora le escuchara. Mientras Tamara Gorro hacía su prueba y decía que quería ir de invitada, Pilar aprovechaba para contarle a Sonsoles que ella ya iba a ir a 'Tu cara me suena'.

Y cuando le tocaba el turno a Pilar Vidal, Manel Fuentes comentaba que "a Pilar quizás la fichamos un día para que venga". "Oye Manel ahora no me quites a mí que me habías dicho que yo iba", se quejaba Tamara Gorro. "Pero que yo ya voy boba", le replicaba Pilar. Y Manel le hacía el gesto de que se callara. "¿Ah que no se puede decir?", reaccionaba la colaboradora.