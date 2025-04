¿Quién es Esperansa Grasia, la humorista de Tik Tok que ficha como concursante de 'Tu cara me suena 12'?

'Tu cara me suena 12' ha tenido en cuenta el factor cómico a la hora de armar su casting de esta edición, y Esperansa Grasia ya se postula como la próxima Silvia Abril del concurso. Conocida por sus vídeos de humor en Instagram y Tik Tok donde compara Estados Unidos con España, la creadora de contenido se ha colado en la lista de concursantes con estrellas de la talla de Bertín Osborne, Ana Guerra o Gisela Lladó.

La joven, cuyo nombre real es Gema Palacio, es natural de Liria, Valencia, y comenzó a ganar seguidores en 2020 cuando inició una serie de vídeos en los que, a través de personajes, narraba las diferencias entre las situaciones que se dan en el día a día en Estados Unidos comparadas con España a través de todo tipo de tópicos basados en películas y en la cultura popular.

Esperansa Grasia, de trabajar en un supermercado a triunfar en Tik Tok e Instagram con sus vídeos

En estos vídeos, que la han llevado a acumular 2,6 millones de seguidores y 122.2000 me gusta en Tik Tok, así como 992.000 seguidores en Instagram, Esperansa Grasia se convierte en todo tipo de personajes. Los principales del universo que ha creado a lo largo de estos cinco años son Ashley y su madre, representando el lado estadounidense y por otro lado, Juanjo y su madre española. De la noche a la mañana, la valenciana pasó del anonimato a ser una de las principales fuentes de entretenimiento para muchos durante la pandemia.

Antes de la fama, la joven de 25 años estudiaba contabilidad, y fue mientras trabajaba en un supermercado, poco antes de que el COVID-19 paralizase nuestras vidas, cuando decidió abrirse una cuenta de Tik Tok y apostar por compartir contenido con el mundo. Y precisamente sus vídeos de humor le han llevado a todo tipo de logros, como escribir su primer libro 'Ai lof yu, Ashley', basado en el personaje estadounidense de sus publicaciones.

"Mi sueño es ser actriz, sin importar más allá del género", explicó Esperansa Grasia en una ocasión durante una entrevista. Es por eso que no se lo pensó dos veces cuando, a raíz de su repercusión en redes sociales, Netflix la fichó para que crease contenido para las redes sociales de la plataforma. La humorista también fue fichada en sus inicios por el tiktoker Jorge Amor para crear vídeos.

Sus inicios en las redes sociales

"Si yo cobro 500 euros al mes y hago un vídeo y me pagan 150, ya son 650 y me apaño. Claro, y yo ya estaba supercontenta por el hecho de ser algo que me gustaba, me iban a pagar 150 euros", recordó la valenciana sobre su primer contacto con el mundo de las redes mientras lo compaginaba con su trabajo en el supermercado. Y ahora, se postula como uno de los grandes descubrimientos de 'Tu cara me suena 12' para el gran público.

"Lo que más me animaba a participar en 'Tu cara me suena 12' es que era uno de mis sueños de pequeña. Lo veía siempre con mi padre y con mi hermano y lo relaciono mucho con los viernes, salir del cole... un sueño para mí", aseguró Esperansa Grasia en una entrevista para Antena 3 antes del gran estreno de la edición.

Y la creadora de contenido tiene claro cuáles son sus principales armas para competir con el resto de estrellas. "Creo que mi punto fuerte es que, aunque esté muy nerviosa, a veces, por alguna razón, no se me nota", confesó la valenciana, que se estrenará este viernes como la mosca Tsé-Tsé en el escenario del programa.