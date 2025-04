Susanna Griso y Toni Cantó arrinconan a Gonzalo Miró y él dice 'hasta aquí' en 'Espejo Público'

Cada vez que coinciden Gonzalo Miró y Toni Cantó en 'Espejo Público' saltan las chispas. Y este viernes no iba a ser menos. Ambos colaboradores suelen tener desencuentros en directo y una vez más han vuelto a vivir un momento de tensión en el que también intervenía Susanna Griso poniendo contra las cuerdas al hijo de Pilar Miró.

El programa de Susanna Griso abordaba las consecuencias de los aranceles impuestos por Donald Trump y terminaba una conexión con una votante del presidente de EEUU que daba la cara por él ante el revuelo de sus medidas. En ese instante, Toni Cantó no dudaba en lanzar un dardo a Gonzalo Miró sin nombrarle. "Joan parece que es un votante socialista español, no tiene líneas rojas", soltaba.

Tras ello, era Gonzalo Miró el que le replicaba. "Un poquito cogido con pinzas, pero bueno, venga, vale, él a lo suyo", aseveraba el colaborador de 'Espejo Público'. "¿Cuáles serían tus líneas rojas con Sánchez? No lo vas a decir porque no las hay", le preguntaba su compañero.

"A mí ya hay muchas cosas del Gobierno que no me gustan", respondía Miró. "¿Cuál sería tu línea roja? ¿Qué mientan en campaña electoral, por ejemplo?", incidía Toni Cantó. "Si el problema fuera que mientan, dime tú a quién voto entonces. Si el problema es que un político mienta, ¡dime tú a quién puedo votar entonces!", le espetaba entonces Gonzalo.

"Solo te traslado la misma pregunta que tú le has hecho a ella: ¿cuál es tu línea roja?", volvía a repetir el actor y ex político. "Yo creo que el país está evolucionando muy bien con este Gobierno, lo creo de verdad. Los números no están mintiendo aquí", defendía Gonzalo Miró al compararlo con las decisiones de Donald Trump.

Tras escucharle, Cantó no se cortaba en volver a picar a su compañero al asegurar que "mientras crezca económicamente el país, no tienes líneas rojas". "No me quería llevar el debate a esto, pero como quieres entrar y te empeñas... Yo siempre voy a ser de izquierdas, siempre. Tengo una ideología de izquierdas, en todos los sentidos: creo en lo público por encima de lo privado, en la igualdad, en la redistribución de la riqueza,... Tengo esa ideología, siempre he votado y voy a votar a la izquierda", terminaba diciendo Gonzalo Miró en una clara pulla a los cambios de partido de Cantó tras pasar de UPyD a Ciudadanos y posteriormente al PP de Ayuso.

Susanna Griso se encara con Gonzalo Miró por Pedro Sánchez

Lejos de dejar ahí el debate, Susanna Griso trataba de echar más leña al fuego con una pregunta muy clara. "La pregunta es: ¿Pedro Sánchez es de izquierdas?", soltaba la presentadora. "¿Esa es la pregunta? ¿Porque tú crees que no?", reaccionaba Gonzalo sin dar crédito a lo que había dicho la presentadora. "Por ir a cosas específicas, la Amnistía no me parece de izquierdas, su política migratoria, tampoco. El pacto al que llegó con Marruecos respecto al Sáhara, tampoco me lo parece...", le contestaba ella.

"Si Sánchez no es de izquierdas, yo ya... Vale, vale, pues entonces no es de izquierdas, es de derechas", contestaba irónico Gonzalo Miró. "Sánchez es de Sánchez y de los pactos que necesite para seguir en el poder", replicaba la presentadora por lo bajini. "¿Me estáis intentando achacar a mí que yo esté de acuerdo con todo lo que hace el Gobierno actual o qué? Porque no es así. Yo he criticado muchas medidas del Gobierno en este mismo plató, no me parece bien todo lo que hace el Gobierno", concluía Gonzalo harto de que le señalen siempre por defender al Gobierno.