Gonzalo Miró denuncia lo que le está ocurriendo en 'Más vale tarde': "No seré el único"

Este lunes, 'Más vale tarde' se hacía eco de una noticia de última hora: la detención de un joven de 30 años por las amenazas de muerte e insultos que había realizado en redes sociales hacia Carlos Mazón. Un tema que derivaba en que Gonzalo Miró hablara en primera persona de las amenazas que recibe él a diario.

"Yo creo que siempre está bien que las amenazas de muerte en redes sociales sean a quien sean pues de alguna manera se castiguen porque es lamentable la impunidad con la que se insulta y se amenaza de muerte como decimos en redes sociales", empezaba destacando Cristina Pardo tras conocer la noticia.

Después, la primera en tomar la palabra era Beatriz de Vicente. "Efectivamente las amenazas en redes sociales son un agravante y tenemos que darnos cuenta como sociedad que una cosa es la crítica política e incluso el juicio que se puede hacer por una mala gestión y otra es el linchamiento público que alimenta las amenazas contra este señor y su familia y eso está muy lejos de lo que tenemos que hacer como sociedad", exponía la periodista.

"Esto no se puede consentir de ninguna manera", recalcaba Iñaki López antes de dar paso a Gonzalo Miró. "No se puede pero quiero ver yo hasta donde llega porque yo insultos y amenazas en redes sociales recibo todos los días y me imagino que probablemente en esta mesa no seré el único", empezaba diciendo el colaborador.

"¿Amenazas de muerte?", le repreguntaba Iñaki López sorprendido. "Bueno o de agresión, no tienen porque ser de muerte", le aclaraba Gonzalo. "A mí me escriben barbaridades y las he leído", confesaba Beatriz de Vicente. "Y de hecho si la policía las ve suele actuar de oficio", añadía el presentador.

Pero Gonzalo Miró insistía en poner sobre la mesa que quiere ver en que quedará todo este asunto. "Pero yo no sé hasta donde llegará esto en este caso, pero que a mí me pasa vamos", volvía a decir el colaborador. "Y las he visto Gonzalo pero una cosa es que a ti te escriban y te digan 'tío te voy a matar' y otra es que públicamente digan hay que matar a este hombre porque puedes generar una corriente de odio hacia él o su familia", incidía en explicar Beatriz de Vicente.