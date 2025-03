Gonzalo Miró se revuelve con el equipo de 'La Roca' y pone negro sobre blanco tras una "nefasta noticia"

Es sin duda uno de los temas más candentes de la actualidad y que más tensión genera: la absolución de Dani Alves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso de violación en el que estaba siendo investigado. Y como era de esperar ha sido uno de los asuntos de debate de 'La Roca' este domingo donde Gonzalo Miró ha sido claro y rotundo hasta el punto de enfrentarse a sus compañeras Gema Peñalosa y Alejandra Clements.

Cabe recordar que el Tribunal de apelación ha tomado la decisión de la absolución por unanimidad por la "falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante". Es decir que lo que dijo la víctima no es fiable como para poder condenar al futbolista.

Tras escuchar a expertos como Joaquim Bosch y a Juan del Val que en este caso decía que no entendía la sentencia y que le parecía peligrosa de cara a que futuras víctimas no se atrevan a denunciar, Gonzalo Miró apoyaba a su compañero frente a Gema Peñalosa que defendía que era una sentencia bien realizada. "La sentencia nos puede gustar o menos pero está bien cimentada", recalcaba la periodista experta en tribunales.

La defensa de Gonzalo a la víctima del caso Dani Alves

"La sentencia será estupenda, pero a mí me parece una muy mala noticia. Yo creo que hemos retrocedido veinte años. Creo que es muy mala noticia para las mujeres agredidas y una muy buena noticia para los hombres agresores. Me da la sensación de que si había una mujer pensándose denunciar una agresión sexual ahora está más por no hacerlo", aseveraba Gonzalo Miró.

"Esta víctima no ha hecho nada, nada que normalmente a nivel público se suele utilizar para echarnos en su contra. Ha mantenido la versión, ha seguido todos los protocolos, no ha llegado a un acuerdo económico con Dani Alves, no se ha sentado en un plató de televisión. En contra de su propio entorno y denunció. Es decir todos esos argumentos que normalmente se utilizan para intentar denostar a la víctima no lo ha hecho. Ha sido ejemplar", defendía.

"Y si lo que necesitamos es una cámara de vídeo donde se vea la violación o unas pruebas donde ella tenga un ojo morado o un desgarro vaginal o bien que haya un testigo pues entonces las mujeres lo van a tener bastante complicado para denunciar o por lo menos pensárselo", sentenciaba Gonzalo.

Gonzalo Miró se enzarza con Gema Peñalosa por la sentencia de Dani Alves

Algo en lo que Gema Peñalosa no estaba de acuerdo. "No todo es blanco o negro", le replicaba ella. "A mí Gema sinceramente me parece una nefasta noticia por muy bien redactada que esté", incidía Miró. "Bien cimentada, no bien redactada, porque se cimenta sobre pruebas y en elementos objetivos", trataba de defender la periodista.

"A mí me parece un poco exagerado decir que esta sentencia va a hacer que las mujeres no vayan a denunciar violaciones porque no, aquí lo que se está diciendo es que hay unas contradicciones y en base a esas contradicciones no se puede meter a alguien doce años de cárcel", recalcaba Gema Peñalosa. "En derecho nunca dos más dos son cuatro caben interpretaciones", añadía.

Tras desatarse el debate sobre si hay que creer o no en la justicia, Gonzalo Miró recordaba que "es que la justicia opina de manera muy distinta porque unos opinaron Z y ahora otros opinan Y". "Pues porque es interpretable", insistía Peñalosa. "Pues el apoyo a todas las víctimas por supuesto, aconsejarlas a que denuncien, ¿pero tú ahora si fueses amiga de esta chica la recomendarías que siguiese con el procedimiento?", cuestionaba Gonzalo. "Por supuesto porque hay otro tribunal superior que puede fallar de otra manera y reinterpretar las pruebas que hay", aseveraba ella.

"¿Y entonces que diremos de esta sentencia?", repreguntaba Gonzalo. "Pues diremos que unos jueces en base a unas cosas tomaron una decisión y que fue errónea o no lo fue ya está", concluía Gema Peñalosa. "Yo evidentemente creo que es una sentencia muy peligrosa y alguien se puede pensar en denunciar si no tiene pruebas evidentes pero por supuesto que el Estado tiene que ser garantista", terminaba añadiendo Juan del Val.