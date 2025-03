Gonzalo Miró se harta en 'Espejo Público' y estalla definitivamente: "Es lamentable lo que ha pasado"

Gonzalo Miró ha explotado en 'Espejo Público' con Susanna Griso durante su colaboración de este viernes al conocerse la polémica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha absuelto a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial.

El exfutbolista brasileño fue condenado por un delito de violación a una joven de 23 años en los baños de un reservado de una discoteca de Barcelona. Sin embargo, el TSJC falla que el testimonio de la joven "no sería suficiente para mantener la condena al acusado y que en este caso prevalece el derecho a la presunción de inocencia".

En la sentencia absolutoria para Dani Alves se habla además de "imprecisiones, inconsistencias y contradicciones" en el relato de la presunta víctima y "una falta de fiabilidad del testimonio". Sin duda, un jarro de agua fría para la denunciante. Y todo ello ha sido abordado en 'Espejo Público', donde Gonzalo Miró ha alzado la voz, representando a parte del plató y a mucho público.

"¿Qué hacemos con esta sentencia? ¿Podemos poner el grito en el cielo?", se ha preguntado indignado. "A mí me parece lamentable lo que ha pasado", ha clamado el tertuliano, que, como otros compañeros del programa, era incapaz de dar crédito a este giro de los acontecimiento en el caso Dani Alves.

Acto seguido, Gonzalo Miró ha puesto el foco en las "futuras víctimas" y en cómo esta sentencia va a provocar que muchas prefieran no denunciar por miedo a no ser creídas, como es el caso a tenor de lo que se recoge en la controvertida sentencia del TSJC. "Ahora, si eres ella, me imagino que le aconsejarán que recurra, pero entiendo que diga: 'Mira, ¿para qué?'", ha comentado resignado el colaborador.

"En su día, se decía que ella (la denunciante) no quiso llegar a un acuerdo para evitar sospechas. ¿Tú qué le dirías ahora? Yo le diría: 'Acéptalo, por mucho que te insulten, acéptalo, porque luego no sabes cómo vas a salir de un juzgado cuando demandes", ha aconsejado Gonzalo Miró, dejando entrever su falta de confianza en los tribunales. "Es tremendo, es una cosa lamentable", ha rematado muy cabreado.