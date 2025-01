Toni Cantó deja en evidencia a 'Espejo Público' por lo hecho con Gonzalo Miró: "No tiene ninguna base"

'Espejo Público' aparcaba por unos instantes la actualidad informativa este viernes para llevar a cabo un experimento de lo más inusual. Susanna Griso recibió a una telépata en plató para que intentase comunicarse con los perros de Gonzalo Miró, que también acudieron al espacio de Antena 3. Sin embargo, esta incursión en las artes psíquicas no fue plato de buen gusto para Toni Cantó, que terminó revolviéndose contra el matinal.

Clara Martín acudió este viernes al magacín conducido por Susanna Griso con una clara misión: demostrar que el fenómeno con el que se gana la vida es real. Como explicaron en el espacio, la joven ayuda a los dueños de mascotas a entender mejor sus comportamientos comunicándose con los animales a través de telepatía. Fue entonces cuando se encontró con los perros de Gonzalo Miró.

Toni Cantó no da crédito a lo que 'Espejo Público' da visibilidad: "Me cuesta creérmelo"

La invitada no se cortó, y tras leer la mente de los dos perros, explicó a los tertulianos que uno necesitaba más cariño que el otro de su dueño y que se notaba mucho que ambos estaban muy contentos de estar en el plató. A su vez, relató cómo Miró se había esforzado desde que los cachorros tenían cuatro meses para pasar tiempo con ellos. Y bajo la atenta y escéptica mirada de Toni Cantó de fondo, uno de los colaboradores señaló lo inevitable.

Toni Cantó y Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

"Hay alguien que pueda pensar que tú nos estás tomando el pelo", subrayó Miquel Valls después de que la invitada asegurase que estaba teniendo muchos obstáculos para comunicarse por los perros por todos los estímulos del set. "Claro que sí, pero yo siempre digo que llevo 13 años en esto. Si lo haces muy mal o si es un timo, al final tú no puedes sostener algo así durante tanto tiempo", aseguró Clara.

"¿Pero cómo puedes demostrar que realmente estás teniendo ciertos mensajes telepáticos?", añadió Susanna Griso, sin obtener una respuesta más esclarecedora de su invitada. "Cuando trabajo por foto, que no estoy físicamente con el perro y la gente me envía sus preguntas, les digo cosas como muy exactas, no generalidades", comenzó explicando la invitada antes de que Toni Cantó estallase.

"No tiene ninguna base científica"

"No digo que el perro es feliz o está triste, o que al perro le guste comer o pasear, que le gusta a todos, sino cosas muy exactas como situaciones emocionales en casa que le generan ciertos conflictos al animal, y les digo además quién es esa persona, con ciertas características físicas, la que le provoca este sentimiento. Yo no estoy allí para saber eso, por eso me creen", sentenció la telépata para dejar clara su postura ante los más escépticos de plató.

Y Toni Cantó no pudo permanecer más tiempo en silencio. "Me vais a disculpar, pero me cuesta mucho tomarme en serio todo esto, porque no tiene ninguna base científica ni hay demostración de que la telepatía exista", terminó clamando el ex político. "Toni, hay tantas cosas que no tienen base científica de las que hablamos a diario…", señaló Miquel Valls para reprender su tajante actitud contra la invitada.

"¿No crees que lo que acaba de hacer ella es decirle tres o cuatro generalidades y encima en una ha fallado?", insistió el colaborador, que no terminaba de comprar la demostración que Clara había realizado al comunicarse con las mascotas de Gonzalo Miró. Fue entonces cuando Valls comenzó a pedir a la experta datos más concretos sobre cosas que los perros detestan de la casa del colaborador, por ejemplo.

Sin embargo, no hubo tiempo para más demostraciones, pues Alonso Caparros irrumpió en escena pidiendo que hiciesen el mismo experimento con su mascota. Susanna Griso terminó asegurando que también le encantaría probarlo con sus mascotas, silenciando así las quejas de Toni Cantó y dejando claro que confiaban en las habilidades de la invitada.