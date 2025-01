Gonzalo Miró pone el foco en lo que muchos creen tras la denuncia de Elisa Mouliaá a Errejón

Este jueves Íñigo Errejón y la actriz y presentadora Elisa Mouliaá se han visto las caras en los Juzgados de Plaza de Castilla donde ambos han acudido para declarar por la denuncia que le interpuso ella acusándole de violencia sexual. Y sobre ello han debatido en 'Más vale tarde' con Gonzalo Miró siendo muy claro.

En su declaración, Íñigo Errejón se ha defendido asegurando que si que hubo consentimiento por parte de la actriz y que no cerró la puerta con pestillo. Mientras, Elisa Mouliaá ha llegado a dejar caer que no sabía si el ex político de Sumar pudo haberle echado algo en la copa aquella noche.

Precisamente, Elisa Mouliaá se sentará este viernes en el plató de 'De Viernes' para hablar con pelos y señales de su declaración ante el juez y cómo ha llevado todos estos meses desde que decidió dar el paso de denunciar a Íñigo Errejón. Hasta entonces, son muchos los que siguen debatiendo sobre este caso y en 'Más vale tarde' no han dudado en poner el foco tanto en él como en ella.

Gonzalo Miró lanza este aviso ante la versión "cambiante" de Elisa Mouliaá

"Yo creo que es imposible que nosotros en esta mesa consigamos concluir que es lo que ha pasado ahí más allá de lanzar elucubraciones al aire basadas en la versión de ella, que además ha sido algo cambiante, y sin conocer la versión de él. Con lo cual habrá que esperar", empezaba reflexionando Gonzalo Miró.

Tras ello, el colaborador de 'Más vale tarde' no ha dudado en reconocer que le sigue extrañando tener que hablar de todo esto con alguien como Íñigo Errejón, tras haber sido impulsor del "no es no". "Lo que más me llama la atención es ver a Íñigo Errejón salpicado por una ley que él mismo ha impulsado", destacaba Gonzalo Miró.

"Y el cuajo ehhh", soltaba Cristina Pardo. "Es que es una situación tremenda", incidía Gonzalo. "A mí me ha sorprendido mucho el cuajo ante los medios de comunicación a la entrada y la salida de los juzgados. Porque es posiblemente la situación más delicada a la que se va a enfrentar en lo que le queda de vida", destacaba la presentadora.

"Es que me imagino que cuando estabas reuniéndote con el personal para sacar adelante esta ley es que ibas a tener que ir a un juzgado para defenderte de la misma", añadía Gonzalo Miró. "Bueno hay muchos políticos que hacen leyes para beneficiarse como la amnistía fiscal", aseveraba Iñaki López. "Pero no al revés", sentenciaba Gonzalo.