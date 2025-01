A Gonzalo Miró le preguntan por David Broncano y Motos y se sale del guion con esta respuesta

Gonzalo Miró lleva la televisión en la sangre. Y es que su madre, la fallecida Pilar Miró, fue la primera mujer en ocupar el cargo de directora general de Radio Televisión Española, allá por el año 1986. Sin embargo, la trayectoria televisiva de Gonzalo comenzó a despuntar en el 2006, cuando Concha García Campoy le fichó para 'Las mañanas de Cuatro'.

Desde entonces, ha sido un habitual de la pequeña pantalla. Ha colaborado en multitud de programas y, actualmente, le podemos ver en 'Espejo Público' y 'La Roca', ambos de Atresmedia. Gonzalo Miró ha concedido una entrevista a 'El Español' donde habla de su vida y hace balance de su trayectoria profesional. Además, se moja claramente en la 'guerra' televisiva del momento, la que libran cada noche Pablo Motos y David Broncano.

Gonzalo Miró no es ni de Broncano ni de Motos

El periodista deportivo cree que "es muy positivo que haya esa competencia en televisión". Eso sí, deja claro que él no es ni de 'El Hormiguero' ni de 'La Revuelta': "He de decir que también soy muy de Wyoming y 'El Intermedio'. Me gusta decirlo porque ahora todo el mundo debate entre uno y otro, como si 'El Intermedio' no llevase ya 20 años en parrilla. Es una forma de ver la actualidad y la política que me divierte mucho".

No obstante, Gonzalo Miró confiesa que "me parece importante que la televisión pública apueste por dar guerra, independientemente de que a uno le guste más uno u otro. De lo que se trata es de que la oferta sea variada y que no haya solo una cosa que ver. Así que en ese sentido, es inevitable tener que dar la enhorabuena a Televisión Española, aunque solo sea porque la apuesta le ha salido muy bien".

"Además, Pablo Motos no deja de ser una persona que tiene mucho mérito en la televisión. Se inventó un gran programa que lleva 20 años en lo más alto. Eso ya no se lo va a quitar nadie", sentencia el colaborador de Atresmedia. De esta forma deja claro que ambos tienen mucho mérito pero él no se queda ni con uno ni con otro, sino que opta por el programa conducido por El Grand Wyoming en La Sexta.