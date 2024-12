Gonzalo Miró pone sobre la mesa lo que muchos piensan de Isabel Díaz Ayuso en 'La Roca'

'La Roca' analizaba este domingo el último anuncio de Pedro Sánchez sobre las celebraciones que se realizarán en 2025 por el aniversario de la muerte de Franco y el fin de la dictadura. Además, el espacio de La Sexta recogió las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso asegurando que "sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie". Algo sobre lo que se pronunció alto y claro Gonzalo Miró.

"Me parece preocupante los tintes que está cogiendo no solo España, sino Europa en general, respecto al fascismo, porque estamos normalizando unas cosas que no deberían ser muy normales", empezaba reflexionando al respecto Gonzalo Miró.

Así, el colaborador de 'La Roca' no dudaba en decir que le llamó mucho la atención la que se lió cuando se propuso sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y es que para él, "cualquier demócrata, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas, debería estar de acuerdo con esa decisión".

Pero lejos de quedarse ahí, Gonzalo Miró fue mucho más allá al sentenciar al PP por no alejarse del franquismo. "No entiendo que al PP le cueste tanto romper ese cordón umbilical con el franquismo por mucho que su fundador, Manuel Fraga, no deja de ser un ministro de Franco", recalcaba el colaborador en el programa de Nuria Roca.

Gonzalo Miró, contundente sobre el PP y Díaz Ayuso

Asimismo, Miró incidió en poner sobre la mesa que para él los políticos del PP deberían "velar más por la democracia y no tener tanto miedo a destapar cosas del franquismo sin ningún temor y sin mirarlo electoralmente".

No obstante, Gonzalo Miró apuntó a cuál sería la clave por la que el PP no se atreve a alejarse del franquismo: la irrupción de Vox pues sin duda el partido de Santiago Abascal puede "quedarse con un nicho muy concreto en cuanto a los votos".

"Si el PP se sumase a homenajes por la muerte del dictador sin hacer mucho caso a lo que quiere apuntar Díaz Ayuso, todos saldríamos ganando", terminaba destacando el colaborador en su reflexión sobre este asunto.