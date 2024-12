Gonzalo Miró pone los puntos sobre las íes a Bárbara Rey ante lo que se vio en su 'De Viernes'

La entrevista que Bárbara Rey concedió, en exclusiva, a 'De Viernes', y que Telecinco emitió el pasado lunes, sigue dando mucho que hablar. Una de las opiniones más sonadas al respecto ha sido Gonzalo Miró, quien no ha dudado en cuestionar el testimonio de la vedette sobre los chantajes que le hizo a Juan Carlos I cuando era rey de España.

Una de las declaraciones más duras fue cuando Bárbara Rey aseguró que el actual rey emérito "me trató como una puta. Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla". Unas palabras que dejaron descolocado a Xavier Sardà, quien en 'TardeAR' criticó duramente a la madre de Ángel y Sofía Cristo: "Si le deja 500.000 pesetas, tú puedes cogerlas o no. Dejar el dinero encima de la mesa. Ahora si pillas la pasta… hombre, un poco puta sí eres".

Un polémico comentario del comunicador catalán que se suma al de otro famoso colaborador televisivo, como es Gonzalo Miró. Este pasado jueves, el tertuliano de 'Espejo Público' y 'La Roca' acudió a la gala de los Premios T de la revista Telva, donde atendió a los medios de comunicación. En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, se mostró muy sorprendido al conocer que Bárbara había chantajeado a Juan Carlos I para conseguir dinero.

Gonzalo Miró, muy crítico con Bárbara Rey

"¿Ha dicho eso? Pero ¿cuándo ha dicho eso?", preguntaba incrédulo el periodista deportivo, de forma que dejaba claro no estar al tanto de la última entrevista de la artista murciana. "No me lo esperaba, me ha sorprendido… es que hace ya treinta o más años, son relaciones como pasadas ya", añadía.

Al ser informado por los reporteros sobre las declaraciones de Bárbara Rey en el programa de Telecinco, su sorpresa era mayúscula. "Joe, pues nada… ¿para darle de comer a sus hijos pide 25 millones de pesetas? Pues muy bien, estupendo", dijo, de forma irónica, sobre el dinero que la vedette pidió a don Juan Carlos.

En otro orden de cosas, Gonzalo Miró también habló sobre su expareja, Amaia Montero, la cual ha sido fotografiada recientemente junto a un chico. "Mientras que Amaia sea feliz, yo contento. No tenía ninguna duda de que Amaia iba a volver a hacer lo que verdaderamente le gusta", asegura el colaborador, poniendo una vez más de manifiesto la excelente relación y el cariño que le tiene a la cantante.