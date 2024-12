Gonzalo Miró encara así a Susanna Griso en 'Espejo Público' y le para los pies: "No te lo perdonaré"

Intenso debate entre los colaboradores de 'Espejo Público' por el sonado saludo entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes autonómicos en Santander; que se ha tornado en bronco particularmente entre Gonzalo Miró y Susanna Griso, protagonizando ambos un momento de notoria tensión en pleno directo.

El tirante desencuentro entre el tertuliano y la presentadora de Atresmedia ha arrancado cuando se ha puesto el foco en ese frío saludo entre Sánchez y Ayuso y, sobre todo, cuando en el programa se ha tratado de victimizar a la ejecutiva madrileña señalando una cruzada del Gobierno central contra ella. "A la presidenta se le ha visto un poco incómoda, incluso en la foto de familia", ha valorado Griso.

"Pobre Isa, pobre Isa", ha comentado con evidente sarcasmo Gonzalo Miró. Unas palabras a las que Susanna ha dado una réplica cortante recriminándole que "eso de 'Isa' es muy despectivo". "Pero tú tienes la costumbre de decir aquí que yo soy muy despectivo con los políticos. No es la primera vez que me dices que soy despectivo con los políticos", le ha confrontado el colaborador, un tanto molesto con vender esa imagen de él.

"¿No se llama Isa?", le preguntaba con sorna Gonzalo Miró a Susanna Griso, no entiendo por qué le acusaba de ser despectivo. "Ya sé que a ti no te gusta que te llamen Susi, pero sería un término parecido y no tiene por qué ser despectivo, pero ya te digo, pobrecita, que se meten mucho con ella", insistía el comentarista con su ironía.

Gonzalo Miró: "No hace falta que te pongas seria ni amenazante"

"¿Te gustaría a ti que te llamaran Gonzi? Pues a mí no me llames nunca Susi porque no te lo perdonaré jamás", le despachaba la comunicadora en un tono tajante. "No tengo ningún problema si me llaman Gonzi, Gon o Gonza", le ha contestado Miró, no sintiéndose para nada ofendido. "De hecho, ya me lo dijiste", le ha recordado.

A continuación, Gonzalo Miró se ha puesto más serio y le ha pedido a Griso dejarse de tonos desafiantes o amenazantes. "No hace falta que te pongas seria ni amenazante para decirlo", ha sentenciado. La escalada de tensión era palmaria y Miquel Valls ha intervenido con humor para rebajarla: "Este partido está muy interesante, pim, pam, pum". Un chascarrillo que ayudaba a finalizar ese 'encontronazo' y cambiar de tercio.