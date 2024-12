Tita Cervera se planta ante Susanna Griso en 'Espejo Público' y se marcha de la entrevista

'Espejo Público' con Susanna Griso llevaba gran parte de la mañana cebando que iban a contar con Tita Cervera en directo durante la sección de 'Más Espejo'. Sin embargo, en el último momento las cosas se han torcido, produciéndose una situación tensa.

La Baronesa Thyssen, junto a su hija, ha conectado con el programa de Antena 3 desde el Ayuntamiento de Barcelona para promocionar su nueva colección y anunciar en primicia que en el museo del Carmen de Valencia va a hacer una exhibición de cuadros, como gesto a las víctimas de la DANA.

Tras apenas dos minutos, Tita Cervera se ha despedido sin dar opción a poder entablar una conexión y ni siquiera un saludo con Susanna Griso y los colaboradores de 'Espejo Público'. "Bueno, me voy", ha soltado mientras se quitaba el pinganillo y se alejaba del micro de la reportera.

"Bueno, pero no hombre, dile que no se vaya, dile que no se vaya", ha reaccionado estupefacta la presentadora, solicitando a su compañera que la retuviera para poder hacerle una entrevista en condiciones. Sin embargo, la baronesa no ha consentido. "No hombre, no, pero bueno", han clamado Griso y Gema López ante su desconcertante actitud.

Susanna Griso, a cuadros: "¿Qué ha pasado? Que no hemos podido ni preguntarle"

"¿Qué ha pasado? Que no hemos podido ni preguntarle", ha lamentado Susanna Griso, que no estaba dando crédito con la situación. "Todo el mundo quiere entrevistar a la baronesa", justificaba la reportera. Y es que, efectivamente, varios medios estaban agolpados sobre ella.

"Dile que le queremos saludar", le ha instado la comunicadora. "Pues un abrazo, adiós", ha sido la reacción de Tita Cervera cuando se lo ha transmitido, dejando claro que no iba a atender más a 'Espejo Público'. "¿Pero esto qué es? Que llevo yo promocionando el museo dos semanas y tengo frito al director de este programa diciéndole que nos atendía hoy en directo", se ha quejado Miquel Valls, visiblemente molesto.

"Ahora está con otra compañera a la que está tratando bastante mejor", ha apuntado Susanna Griso al ver cómo la empresaria estaba concediendo una entrevista a un equipo de RTVE. "Escucha, ¿está entrando en directo en otro sitio y está hablando más? Marta, pega el micro que esto no me gusta", ha apostillado Gema López. Finalmente, la presentadora de Antena 3 ha zanjado el tema elucubrando con el motivo de este plante: "Esto es porque le hemos hecho esperar, ya os lo digo yo".