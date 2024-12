Ana Rosa Quintana sorprende al referirse con estas palabras a Susanna Griso y su rivalidad

Desde la llegada de 'TardeAR' a la sobremesa de Telecinco, y con ello, la mudanza de franja horaria de Ana Rosa Quintana, su reinado de las mañanas queda ya lejano. Recientemente, la presentadora de Telecinco coincidió en un evento contra la que fue su eterna rival de franja durante años, Susanna Griso. Y la de Usera no ha dudado en confesar cuál es su verdadera relación con la periodista tras dejar a un lado su enfrentamiento por la audiencia.

Si bien la principal némesis de la conductora de 'TardeAR' es ahora Sonsoles Ónega, no siempre fue así. Durante su tiempo en 'El programa de Ana Rosa', midió fuerzas temporada tras temporada contra Susanna Griso y la comunicadora, con quién se reencontró durante la gala de los premios Forbes a las Mujeres Influyentes este martes 10 de diciembre.

Ana Rosa Quintana se sincera sobre su rivalidad con Susanna Griso: "Era más una cuestión de equipos"

Pese a su pasado coincidiendo en la misma franja horaria, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso siempre se han mostrado cordiales ante las cámaras en sus distintos encuentros, y esta semana no fue diferente, ya que posaron juntas con una sonrisa. Y cuando Europa Press preguntó al rostro de Mediaset sobre su supuesta rivalidad histórica, la comunicadora fue contundente. "Nosotros nunca hemos tenido guerra. Susanna y yo hemos sido amigas y seguimos siendo", comenzó sentenciando.

"Y bueno, hubo dos o tres días, pero era más una cuestión de equipos que nosotras. Susanna para mí ha sido una compañera que hemos trabajado muchos años juntas y luego sigue siéndolo. Es decir, que nos llamamos, nos escribimos y estamos en contacto", aseveró la conductora de 'TardeAR'. Unas palabras más apaciguadoras que las que ha tenido al referirse a 'Y ahora Sonsoles' y su presentadora durante la primera temporada en la que han coincidido en la sobremesa televisiva.

Cuando le preguntaron por el rumoreado fin de 'El diario de Jorge' en las tardes de la cadena, Ana Rosa Quintana se limitó a dejar el futuro de Jorge Javier Vázquez en el aire. "No tengo ni idea. De momento no me han dicho nada. O sea que ya veremos, ¿no? Viene un nuevo director general, supongo que tomará decisiones en ese momento, ¿no?", señaló la periodista, haciendo referencia a la llegada de Alberto Carullo en enero como nuevo director general de contenidos en Mediaset.

Sobre Bárbara Rey: "No me ha sorprendido absolutamente nada"

Sobre lo que tampoco ha dudado en pronunciarse es sobre la explosiva entrevista de Bárbara Rey en 'De viernes' que aterrizó en la cadena este lunes como una bomba. "Bárbara lleva toda la vida hablando. En algún momento iba a hablar más y a mí no me ha sorprendido absolutamente nada", aseguró la de Usera. "Pero luego ha sido ella quién ha contado su visión de las cosas. Yo desconozco exactamente cómo fueron. Es verdad que hay muchas versiones, pero ya la lleva contando toda la vida. Yo lo recuerdo", insistió la presentadora ante los micrófonos de Europa Press.

"Cuando hacíamos '¿Dónde estás corazón?' fue varias veces y ella siempre ha ido soltando cosas", subrayó Ana Rosa Quintana sobre las palabras de la vedette. Aunque reconoció que en esta última entrega hubo algo inédito. "Entra en detalles y luego ha contado cosas íntimas que, bueno, que tienen también valor. A mí lo que pasa es que me parece el 'De Viernes' de ayer que ha sido absolutamente hipnótico, de no poder quitarle los ojos de la pantalla", terminó sentenciando la presentadora.