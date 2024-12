Xavier Sardà se deslengua contra Bárbara Rey en 'TardeAR' y se encara con Boris Izaguirre

Como era de esperar, la entrevista de Bárbara Rey este lunes en Telecinco dentro del especial de 'De Viernes' bajo el título 'Bárbara Rey, mi verdad' está dando mucho que hablar. Así, 'TardeAR' arrancaba este martes su tertulia VIP debatiendo sobre algunas de las declaraciones de la ex vedette con Javier Chicote, Juan Luis Galiacho, Boris Izaguirre, Lolita Flores y Xavier Sardà.

Durante la entrevista, que arrasó en audiencias, Bárbara Rey dejó numerosos titulares como que recibió dinero por parte del rey emérito tras sus relaciones sexuales asegurando que "él me trata como una puta". A la vuelta de un resumen, Ana Rosa ya avanzaba que en su plató había habido una revolución con algunas de sus declaraciones.

"Es que si le deja 500.000 pesetas, tú puedes cogerlas o no cogerlas. Y decir, perdona lo mío es amor sincero y ya está y dejar el dinero encima de la mesa", reaccionaba de primeras Xavier Sardà. "Ahora, si pillas la pasta hombre un poco putilla si eres", aseveraba el catalán.

A lo que Boris Izaguirre trataba de replicar. "A ver Xavier si el dinero fue en efectivo muchas de ellas serían en billetes de 10.000 pesetas que él salía en esos billetes, entonces sería de alguna manera como dejarle su presencia a ella", ironizaba el colaborador y escritor.

"No es broma porque tú eres claramente favorable a Bárbara Rey", le espetaba Sardà a su amigo. "Yo soy claramente favorable a que el rey emérito es responsable de un abuso al Estado en general y tenía a su disposición un Estado que defendía una cosa que era completamente reprochable, a eso estoy a favor", defendía Boris.

"Y Bárbara Rey era Santa Teresa del niño Jesús", soltaba Xavier Sardà. "Era un mujer abusada", defendía Izaguirre por su parte provocando un pequeño cara a cara entre ellos. "¿Abusada? ¿Con pasta, pasta, pasta?", le replicaba su compañero ."Pero la pasta se la daba él Sardá, la pasta la soltaba el rey, el origen lo sabía él y los servicios secretos. El que lo ha hecho mal es él", le contestaba por su lado Beatriz Archidona.

Xavier Sardà, muy crítico con Bárbara Rey tras su relación con Juan Carlos I: "Es un poco p..."

Xavier Sardà y Bárbara Rey

Pero Xavier Sardà insistía en su crítica a Bárbara Rey cuestionando que además haya utilizado su relación con el rey durante años. "Pero además damos por normal y por aceptable y cotidiano que una mujer que ha tenido un lío con el rey luego vaya a la tele a contarlo", recalcaba el catalán. "Porque se sintió abusada", insistía Boris. "Lo iba contando por los codos en aquel momento ya", añadía Sardà.

En ese sentido, Boris Izaguirre recordaba que esto "siempre ha tenido dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo" en alusión a su relación con Ángel Cristo. "En una primera ocasión es usada, muy usada y en una segunda ocasión decide bueno ya que me habéis usado ahora os voy a usar yo", añadía al respecto el venezolano.

Con respecto al chantaje al rey emérito, Xavier Sardà no lo dudaba. "Ella cuenta que rebela unas fotos y dice ohh son unas fotos del rey". Después, Boris Izaguirre rememoraba que la relación entre la vedette y el monarca era algo que ya se sabía. "Pero si venía a Crónicas y no lo contaba en el programa, me lo contaba a mí y yo le decía no me cuentes nada más porque lo voy a contar", sentenciaba.