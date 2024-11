A Xavier Sardà y Boris Izaguirre les cuesta pero terminan mojándose entre Motos y Broncano en TVE

Este jueves se cumplía una semana desde que David Broncano destapara el mayor escándalo de la televisión al denunciar que Pablo Motos les había dejado sin invitado al prohibir que se sentara Jorge Martín antes que en su programa. Durante toda la semana se han producido diferentes pronunciamientos de personajes famosos. Este jueves, '59 segundos' ha querido debatir sobre ello con Pepe Navarro, Xavier Sardà, Jordi González y Boris Izaguirre.

Así, '59 segundos' aprovechaba la guerra entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' para recordar la batalla que ya vivieron Pepe Navarro y Xavier Sardà en los años 90 cuando el primero se fue a Antena 3 tras triunfar con el 'Missisipi' en Telecinco y la hoy cadena de Mediaset fichó al catalán para conducir 'Crónicas marcianas'.

No obstante, ambos han dejado claro en el espacio de Gemma Nierga que realmente apenas compitieron durante tres meses. Aunque si que han reconocido que tuvieron sus rifirrafes y de hecho Pepe Navarro rememoraba que a él le pasó algo parecido a lo de Broncano y Motos con Jorge Martín con una entrevista que tenía prevista con Javier Bardem y que finalmente Sardà se adelantó.

"Yo hacía radio y televisión semanal. Y un día me dicen 'se va Pepe Navarro a Antena 3 y tú tienes que dejar de hacer radio y sustituirlo'. Yo veía poco a Pepe porque cuando él salía yo ya estaba dormido. La idea de tener que acostarnos a las 2 de la madrugada fue una idea abismal y que nos puso frenéticos", empezaba recordando Xavier Sardà al respecto.

Y durante el debate, Xavier Sardà rememoraba las críticas que le hacían cuando dirigía y presentaba 'Crónicas marcianas' porque hacía "telebasura". "¿Todo lo que hago a lo largo del programa es telebasura? Y Víctor Amela hizo una reflexión que decía 'no, Sardà no hace telebasura, nosotros ponemos una pequeña bolsa frente al televisor".

Xavier Sardà recuerda lo que habló con Felipe VI sobre 'Crónicas marcianas'

Al respecto de ese asunto, el actual colaborador de 'TardeAR' recordaba lo que le dijo un día el rey Felipe VI cuando era príncipe. "Un día en una comida, el príncipe me dice, '¿Sardà tú como sabes que haces el programa que te gusta o que gusta a los espectadores? Y me salió una frase que he utilizado muchas veces: yo hago el programa que le guste a la gente y que no me disguste a mí", explicaba.

Durante el debate de '59 segundos', Gemma Nierga trataba de saber si Xavier Sardà y Boris Izaguirre eran más de David Broncano o Pablo Motos. Pero los que fueran el presentador y colaborador de 'Crónicas marcianas' se hacían de rogar cuando Mariola Cubells se mojaba y se posicionaba con el presentador de 'La Revuelta'.

"Boris nosotros no podemos hacer esto", aseveraba Sardà. "Es que nosotros tenemos hasta unos ciertos lazos de sangre por el lado de Pablo Motos", recordaba Boris Izaguirre en alusión a Jorge Salvador, productor de 'El Hormiguero' y socio de Pablo Motos en 7 y acción, y que fue director de 'Crónicas marcianas'. "No podemos decidirnos ni por uno ni por otro", insistía Sardà.

No obstante, tras ver un resumen de la entrevista de David Broncano a Jorge Martín, Boris Izaguirre exponía lo que para él es uno de los grandes éxitos de 'La revuelta'. "Lo importante y lo maravilloso que es la manera como se relacionan los personajes con Broncano, con el programa y el programa mismo con su audiencia que es esa modernidad", destacaba el venezolano.

Boris Izaguirre y Sardà gritan al unísono su preferido entre Motos y Broncano

Pero poco después, era el propio Xavier Sardà el que instaba a Boris Izaguirre a que se lo pensaran bien y terminaran posicionándose entre Broncano y Pablo Motos. Y aunque el también colaborador de 'TardeAR' quería escaquearse, al final ambos terminaban diciendo al unísono de quien eran más. "A la de tres decimos un nombre", comentaba Sardà. "Broncano", gritaban al unísono los dos. "Pensaba que dirías el otro", apostillaba el catalán.

Al escucharles, Pepe Navarro que se había negado a posicionarse, les cuestionaba. "Es injusto porque estamos hablando de un profesional que se deja la piel como es Pablo Motos y como todos los que hemos hecho televisión, es injusto decirlo", recalcaba el presentador.