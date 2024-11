Preguntan a Pepe Navarro por su posición sobre David Broncano y dice algo incuestionable en TVE

Este jueves, TVE ha querido juntar en '59 segundos' a grandes profesionales de la televisión para debatir sobre la guerra entre David Broncano y Pablo Motos. Y para ello, el espacio presentado por Gemma Nierga ha juntado a dos de los rostros que vivieron su particular guerra en el late night de los 90: Pepe Navarro y Xavier Sardà.

No obstante, para los dos hay grandes diferencias pues además su rivalidad fue breve. "Fue inexistente", aseveraba Pepe Navarro. "Yo donde tenía el problema no era Sardà, era dentro, yo tenía el problema en Antena 3, es que yo ficho por una cadena y a los diez días se va el jefe, yo tenía a mi enemigo dentro de la casa", rememoraba el célebre presentador de 'Esta noche cruzamos el Missisipi' en Telecinco y 'La sonrisa del pelícano' en Antena 3.

"Yo pensaba que en septiembre no iba a salir el programa, o que cualquier día desaparecía. Esa persona llamada Pedro J. Ramírez llamaba cada día a Pepe Oneto, que en paz descanse, y José Manuel Lorenzo diciendo este va a sacar el vídeo, mentira", proseguía recordando sobre las presiones que recibió él por parte de la propia cadena.

Pepe recuerda su guerra con Xavier Sardà

Durante el programa, Gemma Nierga le preguntaba a Pepe Navarro si él hacía el programa que le gustaba hacer y él era claro. "El Missisipi iba a desaparecer a los diez días porque en la dirección de Telecinco nos dijeron que no podíamos utilizar esos personajes. Un día hicimos un programazo y sacamos un 10 y nadie se pone al teléfono. Hago otra ronda de llamadas y no se pone nadie. Yo pensé que estábamos muertos y al día siguiente subimos al 15, vuelvo a llamar y nadie se pone. Al día siguiente hicimos un 22 y ya se pusieron", contestaba al respecto.

Pepe Navarro se niega a posicionarse entre Broncano y Motos

Pero Gemma Nierga quería que sus invitados se mojaran y dijeran si eran más de Broncano o de Pablo Motos y por qué. Y Pepe Navarro se negaba a posicionarse con alguno de ellos. "No, es que no tengo ningún preferente. Me parece increíble lo que ha conseguido Motos 18 o 19 años, eso merece un respeto, no hay motivo para juzgarlo. El tiempo es el juez y es el que dice porque está ahí, eso es incuestionable. Y Broncano también lleva otros diez años, en otro tipo de televisión, de otra manera más caótica. Yo no me decantaría por ninguno", sentenciaba.

Y además, Pepe Navarro revelaba que a él le pasó lo mismo con Xavier Sardá que les había pasado a Motos y Broncano con Jorge Martín. Y en su caso por una entrevista con Javier Bardem. "Nosotros teníamos previsto a Javier Bardem cuando entrenaba 'Perdita Durango', lo teníamos previsto para un día en exclusiva y apareció con Sardá y nosotros al día siguiente le entrevistamos", relataba el presentador.

¡Ojo, que vuelve la pelea entre Pepe Navarro y Xavier Sardá 30 años después! 😂#59Segundos con @GemmaNierga

▶️ https://t.co/pn9qfh6OLC pic.twitter.com/1Rog3vl3zl — La 1 (@La1_tve) November 28, 2024

Y finalmente, Pepe Navarro dejaba una última reflexión. "Vuelve el comunicador, cosa que ha estado ausente durante los últimos 20 años. La televisión ha sido totalmente mutilada por el señor Vasile y alguna gente de Antena 3. Es más fácil para un directivo un formato que la personalidad de un tipo que hace una tele de autor, porque ese señor le puede poner en discusión las ideas de televisión, un formato no. Y durante 20 años no ha surgido un solo gran comunicador que es lo que hace Broncano. Ese programa le quitas a Broncano y no existe y eso es lo que la televisión ha mutilado", concluía.