David Broncano destapa lo vivido por Jorge Martín tras las cámaras en 'La Revuelta' ante la polémica

Jorge Martín llegó a 'La Revuelta' este jueves, y no a través de una entrevista grabada antes de la polémica, como muchos esperaban. El piloto visitó a David Broncano una semana después de su enfrentamiento contra Pablo Motos. Y el presentador no dudó en dedicar unas palabras a su invitado al final de su paso por el programa tras la dura semana que ha vivido en el centro de las críticas.

"En una semana has sido de todo, campeón del mundo, invitado de televisión, cortina de humo, rehén...", bromeó el conductor de 'La Revuelta' nada más recibir al piloto una semana más tarde de lo previsto y a penas 24 horas después de que visitase 'El Hormiguero'. Desde un primer momento, el humor y las risas sentaron el tono de su encuentro.

David Broncano se disculpa con Jorge Martín: "Has sido víctima de todo esto"

"¿Qué te ha pasado, te han pegado en el otro lado?", preguntó David Broncano al ver la herida que Jorge Martín tenía debajo del ojo. Pero una vez dejaron las bromas a un lado, el de Jaén se dirigió algo más serio al piloto para darle las gracias tras todo lo ocurrido. "¿Podemos cerrar ya fecha para la próxima entrevista... para que no haya problemas?", preguntó el comunicador entre aplausos.

Cerrada ya la próxima entrevista, que no se diga. Nos vemos dentro de un año @88jorgemartin, el 27 de noviembre de 2025 #LaRevuelta pic.twitter.com/4hoM8RVckL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 28, 2024

"El chaval es un máquina, yo no querría estar en su pellejo", espetó Grison de fondo, reconociendo la difícil posición en la que el madrileño se ha visto durante toda la semana entre ambos espacios. "Te lo he dicho en privado. Te has visto en una guerra que no es la tuya, y siento que hayas sido víctima de todo esto porque es algo que ni te iba ni te venía", comenzó explicando el humorista.

"He estado más tranquilo"

"Sé que lo has pasado mal y te agradezco que hayas venido igualmente, empatizo con la movida. Lo sé de verdad", sentenció David Broncano antes de insistir de nuevo en cerrar una fecha para su próxima visita al espacio de La 1 para el año que viene. "27 de noviembre de 2025, hecho. Pase lo que pase vengo", aseguró el piloto.

"Lo apunto aquí eh", aseguró el presentador. "Además, no te impide que vayas antes a otro programa si quieres", añadió con sorna Ricardo Castella dejando caer que en la próxima ocasión será Pablo Motos quién se tenga que conformar con la segunda entrevista. Y Jorge Martín dejó clara su buena experiencia en el programa. "He estado más tranquilo la verdad, estoy a gusto", comentó sin levantarse del sofá aunque el presentador estaba indicando que se habían quedado sin tiempo.