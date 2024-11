Silvia Abril va un paso más allá en el tema de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' y lanza este ruego

Silvia Abril está de enhorabuena pues acaba de estrenar serie como protagonista. Hablamos de 'Mamen Mayo', la ficción que acaba de estrenar Sky ShowTime en la que interpreta a una mediadora que trata de poner orden entre familiares con conflictos por herencias. Y quizás por ello, la humorista, actriz y presentadora no duda en mediar en la guerra entre David Broncano y Pablo Motos.

'Mamen Mayo' es una comedia en la que la mediadora trata de utilizar todos los recursos posibles para evitar tener que ir a juicio. Un personaje que parece que le va como anillo al dedo a la propia Silvia Abril tal y como ella misma reconoce en una entrevista para Informalia.

"Yo soy empática en exceso. Me gusta ponerme en el lado del otro porque me gusta analizar por qué esa persona ha actuado de esa manera. Soy observadora, leo entre líneas, busco los detalles... Si en el mundo, no solo en las herencias, aplicáramos la escucha y la empatía, todo sería mejor, aunque pueda sonar muy pedante", confiesa en dicha entrevista la actriz y humorista.

Silvia Abril se postula como mediadora entre Broncano y Motos: "Disfrutad sin guerras"

Y quizás por ese espíritu conciliador, Silvia Abril no quiere echar más leña al fuego y posicionarse en la guerra abierta entre Pablo Motos y David Broncano. Cabe recordar que su marido, Andreu Buenafuente es el "maestro" del presentador de 'La Revuelta' mientras ella fue colaboradora de 'El Hormiguero' en las últimas temporadas de Cuatro.

Así, cuando le preguntan si Mamen Mayo sería una buena conciliadora entre los presentadores de Antena 3 y TVE, Silvia Abril lo tiene claro. "Chicos, disfrutad de lo que tenéis, nadie ha perdido audiencia, gozáoslo y cada uno a lidiar con lo suyo", empieza rogando la cómica.

"Pensad en hacer las cosas bien sin mirar al otro. Gozáoslo sin batallas ni guerras. Es genial que dos programas de entretenimiento lo estén petando. Salimos ganando todos", añade al respecto la actriz y humorista.