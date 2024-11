Dónde ver y de qué trata 'Mamen Mayo', la emotiva nueva serie de comedia con Silvia Abril

SkyShowtime, pese a que no hace mucho ruido en cuanto a sus series, tiene un catálogo envidiable. Y es que entre sus ficciones encontramos la muy demandada 'Yellowstone', una de las más vistas de Estados Unidos. O algunas propuestas españolas como 'Las invisibles', 'Las pelotaris' o 'Mentiras pasajeras'. Eso sí, ninguna de ellas ha sido 100% producción original de SkyShowtime en España. Ese honor se lo reservaban para 'Mamen Mayo', la primera serie protagonizada por Silvia Abril, que llega este 18 de noviembre, compuesta de ocho episodios de treinta minutos de duración.

Creada por Eduard Sola, guionista de la magnífica 'Casa en flames', y Miguel Ángel Faura, 'Mamen Mayo' busca posicionar al fin a SkyShowtime, que sigue sin encontrar su hueco entre tanto servicio de streaming. Y es complicado hacerlo con la competencia que tiene alrededor. Por eso apuestan por una serie sencilla, divertida y con mucho corazón. Así podría definirse la ficción de Silvia Abril. Sí, es un vehículo de lucimiento para la cómica, y además la primera serie protagonizada por ella. Así que obviamente se vuelca en darle una buena personalidad a Mamen, una mediadora de herencias que busca siempre el acuerdo, como ella lo llama, salomónico. No quiere meterse en juicios o que las familias y herederos acaben enfrentados.

Esa es la base de la ficción. No deja de ser curioso que en un mismo mes, dos trabajos aparentemente anodinos y aburridos nos hayan dado series tan diferentes y entretenidas. Por un lado, la metódica inspectora de Hacienda de la serie 'Celeste', y por otro lado, una mujer que trabaja con el intrincado mundo de las herencias, y que tiene que llegar a buen puerto con las decisiones de los herederos. Complicado pero divertido. Aunque es verdad que en las dos, el humor está bastante comedido y no acaba de despegar. En 'Celeste' se entiende, sobre todo porque está estructurado más como un thriller. En 'Mamen Mayo' se echa mucho de menos. Sobre todo porque da pie a situaciones muy surrealistas que nunca acaba de explotar.

Una emotiva comedia con Silvia Abril ejerciendo de mediadora de herencias

Pablo Capuz y Silvia Abril en 'Mamen Mayo'. / SkyShowtime

Se echa en falta que tanto Silvia Abril como las tramas se dejen llevar y le pierdan el miedo a caer en el ridículo o en situaciones demasiado histriónicas. Porque las hay, pero se quedan a medio gas, perdiendo el timing cómico que podría elevar la serie a una categoría similar a 'Paquita Salas'. Porque comparte mucho con la comedia de Los Javis. Pero también con 'The Office'. Quizá falte un reparto más coral, ya que todo se centra sobre todo en la dinámica entre Mamen y su ayudante, al que da vida Pablo Capuz.

Pese a ello, la serie creada por Eduard Sola se las arregla para conseguir emocionarnos al final de cada capítulo. Se trata de una serie procedimental, al más puro estilo 'Poker Face', una de las mejores ficciones del año pasado, y que también está en SkyShowtime. Cada episodio se centra en un caso diferente de herencia, y hay muy poco que conecte un capítulo con otro. No hay una trama principal trasversal salvo algunos apuntes sobre la vida privada de Mamen, y as ansias de subir de nivel de su ayudante. Tampoco hace falta, al menos en los primeros episodios que hemos podido ver. El guion funciona, sobre todo porque los actores están muy bien.

Silvia Abril ya ha demostrado sobradas veces que domina la comedia, pero no sabíamos que también podría desenvolverse en un tono mucho más sutil y amigable. Su Mamen Mayo está repleta de capas a explorar, y aunque al principio no se vean todas, Abril deja que se vayan despegando una a una con buena maestría. Es ella la que nos lleva de la mano a esos finales tan emotivos. Por ejemplo, el desenlace del primer episodio con esa canción de La Oreja de Van Gogh, o el segundo con el detalle de las magdalenas. Hay corazón en esta serie, hay un equilibrio bastante bien llevado, pero le falta desmelenarse un poco para no caer en el olvido. Porque, por ahora, 'Mamen Mayo' es una serie simpática pero inofensiva.

Quizá si buscara una crítica más dura a los problemas que suponen las herencias, en cuanto a trámites o separaciones, podría dar ese paso hacia delante que necesita. Y, sobre todo, zambullirse un poco más en el absurdo. Está bien que haya escenas emotivas, pero si venimos de algo más surrealista, puede que calen mucho mejor. En definitiva, la nueva apuesta de SkyShowtime es perfecta para devorar un fin de semana, para verla con una taza de chocolate caliente mientras vuelves a creer en la humanidad. Si no esperas mucho más que pasar un buen rato y acabar con una sonrisa, 'Mamen Mayo' es tu serie.

Así es 'Mamen Mayo'

Mamen Mayo (Silvia Abril) es un mediadora de herencias excepcionalmente inteligente. Líder del equipo de Mediaciones Mayo, la mediadora está en el mejor momento de su carrera. En su equipo, David Faura (Pablo Capuz) es el ayudante de Mamen en el despacho de mediaciones, mientras que Sebastiana (Mona Martínez) es la tasadora especialista en todo tipo de propiedades y Clara Codina (Clara Sans) es la joven abogada del equipo.