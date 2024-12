Pocos se han atrevido a tanto como Silvia Abril al hablar de lo que Pablo Motos hizo a 'La Revuelta'

Si hay un tema que en los últimos días ha copado todos los titulares, en lo que a televisión se refiere, ese ha sido, sin duda, el conflicto entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Pocos son los famosos que no se han pronunciado al respecto. La última en hacerlo, ha sido Silvia Abril.

Todo comenzó cuando David Broncano denunció públicamente en 'La Revuelta' las artimañas del equipo de Pablo Motos para tener en primicia a sus invitados. Una práctica que, al parecer, llevan años ejecutando y que ha generado un aluvión de críticas hacia el programa de Antena 3. A esta denuncia se sumó la del crítico Bob Pop, quien aseguró que sufrió el mismo tipo de problemas cuando era subdirector de 'Late Motiv'.

Silvia Abril, que visitó recientemente 'El Hormiguero', ha sido preguntada al respecto durante su última entrevista en el podcast 'La Script'. "A mí me da pena porque yo soy amante del juego limpio. No pasa nada si uno tiene antes a un actor o después. Es una tontería. Estos días que estamos hablando del tema, compañeros en la radio me dicen 'es que ha ocurrido siempre'. Pues acabamos ya con esta tontería", pidió la cómica.

Silvia Abril critica las prácticas de Pablo Motos y su equipo

Aunque no ataque a Pablo Motos, la mujer de Andreu Buenafuente tiene claro que pedir exclusividad es una práctica que se tiene que acabar. "Es como lo de la exclusividad para los actores, es casi ridículo porque al final nos capan. En el sentido de si trabajas en esta cadena, no puedes trabajar en esta otra", lamenta la catalana.

Esto es algo que ella misma sufrió en sus propias carnes: "Yo recuerdo estar haciendo un programa muy famoso en TV3 y no permitirme ir a jugar al programa de Andreu. Me parece que todo es una anomalía del sistema", sentencia Silvia Abril que, ahora mismo, está de promoción de su serie 'Mamen Mayo', la cual recientemente ha llegado a la plataforma de streaming 'SkyShowtime'.