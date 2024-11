Mercedes Milá exterioriza lo que muchos creen de David Broncano y da sentencia a 'La Revuelta'

Aunque ya ha pasado todo el boom por la guerra entre David Broncano y Pablo Motos todavía son muchas las voces que se están posicionando y dejando claro lo que piensan de 'La Revuelta' y de 'El Hormiguero'. La última en lanzar un mensaje de apoyo al presentador de TVE ha sido Mercedes Milá.

Cabe decir que Mercedes Milá ya dejó claro de parte de quién estaba cuando hace una semana no dudó en aplaudir la apuesta de 'La revuelta' por emitir la berrea del ciervo como protesta ante las malas artes de 'El Hormiguero' para prohibir su entrevista a Jorge Martín.

Sin embargo, ahora la presentadora ha querido dar un paso más allá y dedicarle unas sentidas palabras a David Broncano y a 'La Revuelta' recordando además su paso por 'La Resistencia' cuando ambos estaban en Movistar Plus+.

"Broncano me invitó una noche a La Resistencia cuando los dos éramos trabajadores de Movistar+. Fui con Scott, mi perro, que me salvó la vida aquella noche. Gracias a él me libré de 'las preguntas' que hacen sufrir a muchos de sus invitados. Siempre se lo agradeceré", empieza recordando.

"Pero hoy lo que quiero es mandar a David Broncano y a todo su equipo, mi apoyo, solidaridad, admiración y agradecimiento por el excelente trabajo que para mí, como periodista de TV, están haciendo en 'La Revuelta'", confiesa Mercedes Milá.

Mercedes Milá, clara sobre Broncano: "Están limpiando las cloacas de España"

Tras ello, la presentadora deja claro lo que para ella supone un programa como 'La Revuelta'. "Desde el primer instante me gustó. Me pilló con su manera de hacer televisión. Me gustó su buena educación. Su genial humor. Su inteligencia. Su risita por lo bajini y la creatividad entrando en caminos sencillos pero muy complicados al mismo tiempo", prosigue destacando.

"A mí me gusta el público en un plató y ellos son los reyes de ese formato. Sergio Bezos los conoce y los selecciona un rato antes y ese público se siente escuchado y valorado con lo cual echa el resto y lo pasa en grande. Eso hace que nos contagiemos en casa y acabemos bailando con ellos, levantando los brazos como ellos y riendo a carcajadas", destaca la presentadora.

"Broncano es la naturalidad hecho presentador de TV. Nunca me había sentido más cerca, más solidaria y más feliz viendo un programa de TV. Lo digo con absoluta sinceridad. Broncano y su equipo están limpiando las cloacas de España. Creo que están a tiempo y encima él comparte su corazón enamorado con todos nosotros. JP sabía lo que hacía", concluye Mercedes Milá nombrando además a José Pablo López, el recién nombrado nuevo presidente de RTVE.