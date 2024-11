Hugo Silva toma una tajante decisión ante la pelea de Broncano y Motos: "Es mi obligación"

Más de una semana después, la guerra entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' continúa siendo el debate por excelencia. La visita de Jorge Martín al espacio de David Broncano este jueves tras pasar por el espacio de Antena 3, y los consecuentes dardos, tan solo han avivado más la polémica. Y Hugo Silva, que pasó por el espacio de La 1 este martes, no ha dudado en pronunciarse sobre la guerra.

El actor se encuentra en plena promoción de 'Desmontando a Lucía', el nuevo thriller que protagoniza dirigido por Alberto Utrera. Y tras su primera visita a 'La Revuelta', en una semana marcada por la polémica sobre las presiones de Pablo Motos y su equipo, al madrileño no le ha quedado más remedio que pronunciarse sobre su experiencia en ambos espacios.

Hugo Silva elige entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': "Como espectador..."

"No me voy a mojar. Tengo mi opinión, por supuesto. Tengo una opinión como puede tener cualquiera, pero no me voy a mojar", comienza asegurando Hugo Silva en una entrevista reciente para Mundo Deportivo. Así, el intérprete ha querido desmarcarse de la guerra de audiencias más seguida de la temporada.

"Yo no voy a 'El Hormiguero' o a 'La Resistencia' porque decida ir a un sitio o a otro. Soy un trabajador. Yo firmo un contrato en el que tengo que hacer promoción de proyectos que hago y tengo que ir a los programas que me dicen", continúa explicando al citado medio, dejando en un segundo plano su preferencia personal entre los presentadores.

Y Hugo Silva se ha mantenido firme en su decisión de no elegir bando entre ambos espacios del access prime time. "Por supuesto que yo como espectador tengo mi opinión y mis preferencias, pero creo que sería poco profesional decirte una cosa u otra. Pero porque a estos programas yo no voy porque yo lo decida", advierte el actor en su conversación con Mundo Deportivo.

"Voy porque es mi obligación profesional"

"Voy porque es mi obligación profesional. Entonces, no me voy a decantar. Lo que sí que te voy a decir es que yo como invitado he estado muy, muy cómodo en cualquiera de los dos programas", termina sentenciando el protagonista de 'Desmontando a Lucía', que continuará visitando a ambos presentadores cuando considere necesario.